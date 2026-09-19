Las primarias abiertas y el debate sobre candidatos agitan a la izquierda y reabren recelos entre Podemos y Sumar

La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, durante el acto ‘Paz, casa - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre las opciones de confluencia en una candidatura unitaria para las próximas elecciones generales, la propuesta de primarias abiertas y las quinielas sobre el candidato ha vuelto a agitar a la izquierda, despertando de nuevo recelos y distancia entre Podemos y los partidos de Sumar.

El arranque del curso parlamentario ha venido marcado con un movimiento del partido morado de ofrecer, por parte de su eurodiputada y referente electoral, Irene Montero, un proceso de primarias abiertas a toda la izquierda y que las bases progresistas elijan quien debe ser el cabeza de lista de una futura candidatura.

Una propuesta con la que tomaba la iniciativa ante el vacío de liderazgo que aún arrastra los partidos del socio minoritario en el Gobierno (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns), que sigue con la tarea de elegir candidato y marca electoral. La idea inicial era resolver esas incógnitas a la vuelta del verano, pero la crisis de Ceuta ha alertado esos planes y diversas fuentes de este espacio ven probable que la decisión pueda alargarse hasta el mes de octubre.

Dentro del partido morado creen que ofrecer a la gente el poder de decidir sus referentes electorales es la salida al "bucle" de la izquierda, como ha declarado la propia Montero, y poder articular un proceso sencillo que permita dirimir el peso de cada candidato y, por ende, de cada organización. Esta demanda no es nueva y ya se las demandó a Sumar en 2023 pero al final concurrieron juntos por un acuerdo entre partidos.

Sin embargo y al no materializarse la posibilidad de tándem electoral entre Montero con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Podemos ha lanzado las primarias abiertas como vía para salvar una confluencia de la izquierda no soberanista que permita maximizar el voto, eliminando de la ecuación una negociación con los partido de Sumar, con las relaciones muy dañadas tras ruptura de 2023. Y es que la interlocución de los morados con este espacio se reduce a los Comuns.

SUMAR SIGUE CON SU PLAN Y ESQUIVA LA PRESIÓN

Mientras, los partidos de Sumar se han afanado en enfriar ese debate y han respondido que cualquier decisión debe venir primero del consenso entre organizaciones, recalcando además que no disponen de una propuesta formal más allá de las declaraciones de la exministra. Por tanto, mantendrá su hoja de ruta para estas elecciones generales.

Diversas fuentes han trasladado que ya llevan un año de trabajo para tejer alianzas y que su plan va más allá de crear una mera coalición electoral, sino un espacio político de colaboración con vocación de permanencia y reglas orgánicas que permitan una convivencia sana entre partidos, además de dar entrada no solo al caso de Podemos sino a actuales aliados parlamentarios como Compromís.

Por ejemplo, sectores dentro de Sumar recalcan que no van a dar marcha atrás en esta apuesta estratégica y que Podemos, que viene padeciendo debilidad electoral, solo tiene el camino de esclarecer si quiere o no incorporarse a la unidad sin condiciones ni presiones.

Además, otras fuentes advierten del posible efecto adverso en el electorado que podrían tener unas primarias en un contexto de disputa y confrontación por encabezar la lista. En consecuencia, insisten en que la mejor estrategia es el acuerdo previo entre organizaciones y luego consensuar entre todos el método de confección de listas. Por ejemplo, IU viene planteando que el candidato tiene que venir de consenso y si no es posible es entonces cuando se deben plantear las primarias.

Dirigentes del espacio ven bien que Podemos hable de candidaturas amplias, pero a su vez han avisado de que no toca ahora la cuestión de los nombres, como el caso de la coportavoz de los Comuns Aina Vidal. Más contundente fue la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, al alertar que hablar de candidatos es empezar la "casa por el tejado" en una candidatura.

No obstante, en las filas moradas subrayan que las primarias precisamente es la fórmula para evitar desencuentros y opinan que el actual espacio Sumar puede tener problemas para dar encaje a todas las formaciones en puestos de salida ante el riesgo de que la fragmentación electoral a la izquierda del PSOE sea alta en 2027. De esta forma, avisan que no atender ese llamamiento de primarias abiertas y puede provocar a la postre tensiones internas entre las formaciones del socio minoritario del Ejecutivo.

SUMAR SIGUE A LA ESPERA DEL CANDIDATO

Por otro lado y pese al afán de evitar el debate de aspirantes a posibles candidatos en las filas de Sumar, este espacio ya ha tenido que lidiar con quinielas sobre el futuro liderazgo de la candidatura.

Es el caso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que suena con fuerza en determinados sectores internos de la coalición como opción y que en unas recientes declaraciones no cerraba la puerta a dicha posibilidad, aunque otras fuentes lo descartan como futuro candidato a la Presidencia.

También las palabras de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmando que podría volver a la política activa ha generado expectación, aunque varias fuentes circunscriben esas declaraciones a su voluntad de ayudar con vistas a la futura campaña.

Podemos ya hace tiempo que resolvió la cuestión de su candidatura situando como su referente a Irene Montero y solo ha valorado como un perfil positivo a Rufián como tándem de la exministra, si bien su partido ha dejado claro que no habrá confluencia con la izquierda estatal y será el candidato de ERC a las generales.

A su vez, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionara el papel de Urtasun como referente electoral para evitar el llamamiento al voto útil al PSOE, al opinar que "bien podría formar parte de una lista del PSC".

Mientras, el portavoz de ERC ha pedido que se aparte el que no quiera unir y que "la mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas".

Dentro del espacio del socio minoritario IU reúne este domingo a su máximo órgano de dirección -- la Coordinadora Federal-- para abordar el calendario de sus primarias internas para que las bases elijan a sus referentes electorales. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, se ha autodescartado para ese proceso.