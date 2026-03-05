El primer ministro de Chipre agradece "profundamente" a Sánchez el envío de una fragata ante los ataques de Irán

El presidente, Pedro Sánchez, reunido con el primer ministro de Chipre, Níkos Christodulides. - TWITTER @CHRISTODULIDES

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, ha agradecido este jueves "profundamente" al presidente, Pedro Sánchez, el apoyo a su país, tras el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a la isla para reforzar la seguridad europea ante los ataques de Irán.

"Este gesto refleja las estrechas relaciones entre nuestros países y la solidaridad compartida entre los países miembros de la Unión Europea", ha señalado Christodoulídis en una publicación en su red social X.

El Gobierno enviará la embarcación para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán junto con el buque francés 'Charles de Gaulle' y de otros buques de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El Ejecutivo incide en que la misión es "defensiva" y no de ataque, que se lanza en coordinación con los aliados y para auxiliar a otro y que el envío de medios españoles no significa que España se sume al conflicto en Oriente Próximo.