La primera ministra danesa afea a Sánchez que rinda homenaje a "los acosadores" y no a los ciclistas

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha dejado de lado por un día su postura de no mezclar deporte con política para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber optado por homenajear a los manifestantes propalestinos que el domingo forzaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España en lugar de homenajear a los deportistas.

En un mensaje en su perfil en Facebook muy personal, ya que ha hecho referencia a su propia infancia y al recuerdo de su padre viendo el Tour de Francia en la televisión, la líder socialdemócrata ha resaltado que el ciclismo es un deporte "fascinante" porque enfrenta a un hombre o una mujer y su bicicleta contra la montaña o contra el viento.

Por eso, ha dicho Frederiksen --de las pocas líderes socialdemócratas en la UE junto a Sánchez-- "nos sentimos orgullosos cuando daneses como Jonas Vingegaard viste de amarillo en París o de Rojo en Madrid", en referencia al ganador de la última Vuelta a España y también ganador en el pasado del Tour de Francia.

La primera ministra danesa ha lamentado que en las últimas semanas la Vuelta "ha sido destruida por manifestantes y el deporte ha sido tomado como rehén en conflictos ajenos", en referencia a las protestas a favor de Palestina que han afectado el transcurso de la competición deportiva en varias etapas.

"Eso está mal", ha valorado, subrayando que aunque la democracia permite que todos expresen su opinión, "el parlamento callejero no tiene nada que ver con la democracia", en referencia a las manifestaciones. "Destruyen el deporte y, a la larga, también la democracia", ha sostenido, apostando por ello por "rendir homenaje a nuestras estrellas del deporte de una forma diferente".

"Aunque no suelo mezclar deporte y política, hoy quiero hacer una excepción", ha justificado la mandataria danesa. "Mi colega español rindió homenaje ayer a los acosadores. Discrepo totalmente. En cambio, quiero rendir homenaje a los atletas y a todos los que no arruináis nada para los demás", ha rematado.