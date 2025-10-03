La Princesa de Asturias participa este fin de semana en el campeonato Interacademias en Marín (Pontevedra)

Archivo - La princesa Leonor ingresa en la Academia General del Aire, a 1 de septiembre de 2025, en San Javier, Murcia (España). - EDU BOTELLA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Princesa de Asturias participa durante este fin de semana en el Campeonato Deportivo de Academias Militares para Oficiales, conocido como Interacademias 2025, que se celebra en Marín (Pontevedra), según han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela.

Estas 'olimpiadas', que se celebran anualmente, reúne a equipos formados por los alumnos militares de la Academia General Militar (Zaragoza), la Escuela Naval Militar (Marín), la Academia General del Aire (San Javier) y la Academia Central de la Defensa (Madrid), en un número máximo de 100 alumnos por academia, 400 en total.

Cada alumno puede participar como máximo en tres de las dieciséis disciplinas, que incluyen atletismo, baloncesto, fútbol, natación, tiro al aire comprimido, triatlón cross, vela o esgrima, entre otros deportes.