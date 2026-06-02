La Princesa Leonor concluye su formación en paracaidismo en la base aérea de Alcantarilla (Murcia) - CASA REAL

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), que estaba preparándose como complemento a la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

La Casa Real ha detallado que Leonor ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en Alcantarilla (Murcia), junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia.

Según ha explicado Zarzuela, la Princesa se ha capacitado para "poder realizar saltos paracaidistas en modo automático", al igual que hacen, a través de este Curso Básico de Paracaidismo, otros miembros de las distintas unidades con capacidad paracaidista tanto del Ejército del Aire y del Espacio, como del Ejército de Tierra y de la Armada y de la Guardia Civil.

Asimismo, desde Zarzuela han difundido distintas fotografías e imágenes de vídeo donde la heredera al trono se prepara para el primer salto en paracaídas en modo automático, además de otros posteriores --uno de ellos nocturno--, todos realizados durante el pasado mes de mayo.

Como conclusión a este Curso Básico de Paracaidismo en la base aérea de Alcantarilla, Leonor recibió, junto al resto de sus compañeros, el diploma y el distintivo de 'cazador paracaidista'.

COMPLETA SU FORMACIÓN

La hija de Don Felipe y Doña Letizia está completando el tercero de los tres cursos académicos en que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y ahora Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

En Zaragoza, la Princesa de Asturias recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Su instrucción continuó en Ferrol, con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.