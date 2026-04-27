La Princesa Leonor durante su formación militar - CASA REAL

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, según han anunciado los Reyes Felipe VI y Letizia en un comunicado.

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", reza el comunicado oficial emitido por Zarzuela.

La hija mayor de los Reyes, que realizará sus estudios en el campus de Getafe (Madrid), se ha decantado por una universidad pública para cursar su formación universitaria al igual que ocurrió con su padre, entonces Príncipe de Asturias, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Aunque en el caso de Felipe VI su formación universitaria se complementó con algunas asignaturas de Ciencias Económicas, no ocurrirá lo mismo con la Princesa Leonor, que cursará el mismo currículo del grado de Ciencias Políticas que sus compañeros. Fuentes de Zarzuela han precisado que la elección ha sido suya de acuerdo con sus padres.

La Princesa de Asturias ha elegido finalmente la misma carrera que su hermana, la Infanta Sofía, si bien en el caso de la hija menor de los Reyes está cursando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado dependiente de la Universidad de Londres y que tiene su campus en Lisboa, París y Berlín.

EL MISMO CURRÍCULO QUE SUS COMPAÑEROS

En el caso de la heredera al trono se ha querido que sus estudios universitarios los realice en una universidad española pero no se descarta que una vez complete el grado que iniciará el próximo curso pueda realizar un máster en el extranjero como hizo su padre. El actual Rey cursó un máster el Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, los dos años siguientes a completar su licenciatura.

El hecho de que vaya a estudiar el mismo currículo que sus compañeros hará que cuando concluya los cuatro años de grado cuente con un título homologado. Además, permitirá contribuir a normalizar su presencia en el campus y que pueda ser una alumna más, como también se ha intentado durante su paso por las academias de los tres ejércitos en estos últimos tres años.

"La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión", ha precisado Zarzuela en su comunicado.

Al haber cursado el Bachillerato Internacional en UWC Atlantic College de Gales, la heredera al trono no tiene que realizar la EBAU como el resto de alumnos que han estudiado en España, sino que su solicitud se gestiona de forma independiente, junto con otros alumnos que están en su misma situación.

Para ello, la hija mayor de los Reyes ha tenido que presentar una solicitud a través del llamado proceso de admisión anticipada (early admission), vía por la que acceden a la Carlos III en torno al 8% de los alumnos, lo que se traduce en unos 300 cada año, de los que solo el 20% son españoles.

COMPATIBILIZARÁ SU AGENDA INSTITUCIONAL

Por otra parte, ahora que ya se ha desvelado la incógnita de los estudios universitarios de quien está llamada a convertirse en la futura reina, desde Zarzuela han aclarado que "la Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares".

Por último, desde la Casa del Rey han indicado que Felipe VI ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de este nuevo periodo de la formación académica" de la Princesa de Asturias. En este caso, no ha habido coordinación con el Ejecutivo como sí fue necesaria para la formación castrense de la heredera del trono, que se organizó junto con el Ministerio de Defensa.

OBJETIVO, COMPRENDER Y ANALIZAR LA POLÍTICA

Según esgrime la UC3M en su página web, el Grado de Ciencias Políticas, que se empezó a impartir en 2008 y cuenta con 30 alumnos cada año, "tiene como objetivo formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad".

El currículo "propicia el conocimiento crítico de estudiantes y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales" y la titulación se enfonca "hacia el acceso a la administración pública y el análisis político como salidas profesionales", precisa la universidad, que sostiene que el 94,8% de sus titulados acceden a un empleo relacionado con sus estudios en el primer año tras su graduación.

El grado dura cuatro cursos, divididos en dos cuatrimestres cada uno, durante los que los alumnos deberán estudiar toda una serie de materias obligatorias además de otras que se considera como formación básica.

Estas últimas, entre las que figuran asignaturas como Fundamentos de la Ciencia Política, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Gestión y administración pública o Historia política y Social, están concentradas principalmente en el primer curso, con algunas en el segundo.

Por lo que se refiere a las obligatorias, se imparten principalmente en el segundo y tercer cursos, aunque también hay algunas el primer año, e incluyen materias como Estrategias de Expresión, Política Mundial, Comportamiento Político, Derecho Administrativo o Humanidades.

En el último curso, los alumnos tendrán que cursar los 48 créditos de optativas que incluye el grado, además de realizar el trabajo de fin de grado. Será entonces cuando la Princesa Leonor, conforme a sus intereses pueda elegir entre toda una serie de asignaturas como pueden ser Los derechos fundamentales y sus garantías; Política y Género; Inmigración, multiculturalidad y Derechos Humanos; Conflicto y Violencia o Cambio climático y transformación social.

Además, los alumnos tienen la opción de poder cursar algunas de las asignaturas en inglés como pueden ser Política Mundial, Política Europea, Principios de Economía, Humanidades o Habilidades profesionales interpersonales.