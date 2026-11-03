Proclamadas 897 candidaturas al Congreso y al Senado para el 29N, tras anularse 32 listas

Archivo - Papeletas electorales de las elecciones de julio de 2023 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 897 candidaturas concurrirán a las elecciones legislativas del próximo día 29 tras ser proclamadas por las Juntas Electorales Provinciales, que han anulado un total de 32 listas por no cumplir los compromisos formales que establece la Ley Electoral.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la proclamación de 535 listas al Congreso, frente a las 556 que se presentaron, lo que implica que se han anulado un total de 21 candidaturas para la Cámara Baja.

Para el Senado se presentaron 373 candidaturas y finalmente sólo concurrirán 362 tras la criba de las juntas provinciales, que han anulado once listas.

En la relación de candidaturas publicadas en el BOE, consultada por Europa Press, figura la no proclamación de las listas de Comuns-Front Ampli en Girona y Lleida, pues la coalición de izquierdas acordó con el PSC no presentarse finalmente a la Cámara Alta, pese a que inicialmente habían registrado candidaturas.

Además, tras el análisis de las juntas provinciales han caído varias listas de la Falange Española de la JONS, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) y Por un Mundo más Justo, entre otras formaciones extraparlamentarias.