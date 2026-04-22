Prohens celebra la reforma constitucional para que Formentera tenga "voz propia" en el Senado: "Es un paso histórico"

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, interviene durante un debate tras la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el Senado, a 19 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, ha reaccionado este miércoles desde el Senado a la aprobación definitiva de la reforma de la Constitución Española para dotar a Formentera de un senador propio, celebrando la consecución de esta "reivindicación histórica" que corrige una "anomalía".

"Formentera da hoy un paso histórico y no puedo estar más que satisfecha, y yo diría que estamos incluso emocionados, de que haya sido en esta legislatura", ha proclamado Prohens en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha asistido a la votación de esta reforma constitucional.

Y es que, según ha explicado Prohens, ha acudido a la Cámara Alta acompañada por una representación institucional y social de Baleares, especialmente de la isla de Formentera, en un día en el que ha quedado aprobada de manera definitiva esta reforma constitucional.

En este contexto, ha aplaudido la consecución de esta "reivindicación histórica" de crear un senador propio para Formentera: "Hablamos de la corrección de una anomalía que se ha mantenido los últimos 20 años, que era que Formentera era la única isla de España, que pese a tener una institución propia de autogobierno insular, tenía que compartir senador con Ibiza".

Por ello, ha insistido en que ahora Formentera puede "defender" sus reivindicaciones en el Senado y trasladar las necesidades "de su realidad marcada por la triple insularidad".

Con todo, ha agradecido al presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, la "rápida" tramitación de esta reforma en la Cámara Alta, así como ha puesto en valor el apoyo del PP.

Del mismo modo, ha advertido de que esta reforma constitucional podía "tener riesgos" por el actual contexto político, aunque ha agradecido que finalmente "todo el mundo haya actuado con responsabilidades y haya sido sensible con Formentera".

"Esto no es el final del camino, sino que es el inicio, porque el objetivo es conseguir que se escuchen y que se atiendan las reivindicaciones y necesidades de todos los ciudadanos de Formentera", ha sentenciado.