Prohens, sobre vivienda: "Si se solucionara con una ley que prohibiera subir precios, ¿quién no lo aprobaría?"

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Baleares, la 'popular' Marga Prohens, ha pedido este miércoles a los jóvenes "huir de aquellos que intenten engañarlos" en materia de vivienda y ha asegurado que, si el problema de la crisis habitacional se solucionara "con una ley que prohibiera subir precios", "¿quién no aprobaría esa ley?".

Durante su intervención en Madrid en el 'Foro Retos', organizado por la plataforma juvenil 'Lideremos', Prohens ha defendido que el problema "no es algo ideológico, sino de gestión" y ha reiterado que el principal obstáculo es "la falta de oferta residencial".

En este sentido, la presidenta ha puesto como ejemplo el caso de Baleares, donde, según ha explicado, en los últimos diez años la población ha aumentado en 110.000 personas mientras se han construido menos de 30.000 viviendas.

Además, Prohens ha apostado por medidas para paliar este problema como la bajada de impuestos, la construcción de vivienda asequible, la reducción de burocracia urbanística y el refuerzo de la seguridad jurídica para los propietarios.

Asimismo, ha reivindicado que la vivienda pública construida con fondos públicos debe priorizar a los residentes de las islas y ha defendido la colaboración público-privada para agilizar licencias y nuevos desarrollos urbanísticos.

"VENGO A HACER LO QUE DIJE QUE HARÍA"

Durante el coloquio, Prohens también ha reflexionado sobre el liderazgo político y ha defendido que "la palabra es lo único que tienen los políticos". "Yo vengo a hacer lo que dije que haría", ha afirmado la presidenta, quien ha sostenido que un buen dirigente debe ser "coherente" entre "lo que hace, lo que dice y lo que piensa".

En este sentido, ha asegurado que los ciudadanos depositan en los políticos una confianza "muy poderosa" a través del voto y ha reivindicado la necesidad de "devolver esa confianza cada día".

Asimismo, ha defendido que un buen dirigente también debe "reconocer errores" y tratar a los ciudadanos "como adultos". "Cuando tomas decisiones cada día, a todas horas, te equivocas", ha señalado.

Del mismo modo, Prohens ha subrayado la "importancia" de mantener una escucha constante hacia la ciudadanía y ha afirmado que "no hay buen dirigente político si no escucha".

MEDIDAS PARA JÓVENES Y "CULTURA DEL ESFUERZO"

En materia de juventud, Prohens ha defendido la necesidad de impulsar la "excelencia" y recuperar la "cultura del esfuerzo" mediante medidas concretas dirigidas a los jóvenes.

Así, Prohens ha recordado que el próximo curso comenzará en Baleares el primer bachillerato para alumnos de alto rendimiento de la historia de la comunidad y ha destacado también la puesta en marcha de becas de excelencia para estudiantes.

Del mismo modo, ha subrayado la ampliación de la oferta de Formación Profesional, con más de mil nuevas plazas y 65 nuevos ciclos formativos, así como la incorporación de nuevas universidades privadas y titulaciones públicas en las islas.

"No solo es dar facilidades, sino retener talento en casa", ha concluido la presidenta balear.