Protección Civil dice que a las 21.30 horas del día de la dana la Generalitat no daba "datos relevantes"

La secretaria General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz. - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha desvelado este lunes en el Congreso que a las 21.30 del día de la dana, casi una hora y media después de que se enviara el Es-Alert, la Generalitat Valenciana decía no tener "datos relevantes" de sanitarios, de seguridad o de logística.

"La Generalitat Valenciana, que es quien tiene la competencia y la responsabilidad, y es quien nos comunica lo que está pasando: Seguridad, sin datos relevantes; sanitarios, sin datos relevantes; logística, sin datos relevantes", ha narrado Barcones durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana. "Y les diré más, tampoco se nos comunicó en ningún momento las llamadas que estaba recibiendo el 112", ha abundado.

SE EQUIVOCARON PORQUE PIDIERON "DESMOVILIZAR" LA UME

También ha revelado que la autoridad de Protección Civil de la Comunidad Valenciana se equivocó al solicitar la actuación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para la zona de Utiel-Requena, pues en lugar de enviar el formulario para movilizar a estos militares remitió el de "desmovilización".

Se les avisó del error y eso no provocó retraso alguno en la activación de la UME, pues la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ya había avisado a Protección Civil de que se iba a pedir la entrada en escena de esta unidad y de hecho está se activó "de manera anticipada" porque para entonces ya había salido "una avanzadilla".

(((((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))))))))))))