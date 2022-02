PSC, Vox, Cs y PP registran escritos de reconsideración contra la propuesta de parar el Parlament

Creen que se "afecta al 'ius in officium'" de los parlamentarios

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSC, Vox, Cs y el PP han presentado este miércoles en la Mesa del Parlament peticiones de reconsideración de la propuesta de suspender de desconvocar la actividad parlamentaria prevista hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado no emita un informe sobre si se debe mantener o retirar el acta al diputado 'cupaire' Pau Juvillà.

Los cuatro partidos, en sus respectivos documentos recogidos por Europa Press, han considerado que con esta decisión se "afecta al 'ius in officium'" y los derechos de los diputados y grupos parlamentarios, por lo que piden a la Mesa aceptar las reconsideraciones.

En el escrito del PSC, han criticado que el acuerdo se basa en una "interpretación extensiva y exorbitante de las funciones de la Mesa", ya que el órgano ha tomado esta decisión en base al artículo 37.3 del Reglamento del Parlament, sobre la función de la Mesa de adoptar las medidas que requiere la organización del trabajo parlamentario.

"Pretende un efecto parecido al que se produce entre los periodos de sesiones, sin serlo, afectando al derecho de iniciativa de los diputados y grupos y al 'ius in officium'. No deja de ser un pobre intento para introducir aquello que no tiene cabida dentro de las funciones de la Mesa, la cual no sería competente", han incidido.

Además, el PSC también ha criticado que la propuesta provoca la desconvocatoria de reuniones, en las que se tratarían cuestiones como "la elaboración del dictamen respecto a una proposición de ley que ha sido tramitada por urgencia o la sustanciación de comparecencias de diferentes candidatos" y, a su juicio, no hay causa que justifique la vulneración del 'ius in officium' de los parlamentarios.

PARLAMENTARIOS, "PRIVADOS DE SUS FUNCIONES"

Por parte de Vox, en su escrito han afirmado que es una resolución arbitraria y no amparada en el Reglamento del Parlament: "No concurre ninguna situación de excepcionalidad que justifique la paralización. La situación personal de Juvillà en ningún caso ampara la suspensión de parte o de la totalidad de la actividad parlamentaria".

También han asegurado que con esta resolución se produce una vulneración del derecho a la participación política: "Supone la interrupción de la actividad del Parlament, desactivando el núcleo de la función representativa que corresponde a los diputados. Supone que los parlamentarios queden privados de sus funciones constitucionales que, individual y colectivamente, les corresponden".

"FRAUDE DEL REGLAMENTO"

Por parte de Cs, han reprochado que se justifique la decisión de la Mesa con el artículo 37.3 b) del Reglamento, sobre las funciones de garantizar la actividad parlamentaria, porque creen que el acuerdo es "justamente lo contrario, con su decisión de paralizar la actividad del Parlamento, lo cual constituye a todas luces un fraude del Reglamento".

También el partido naranja exige a la Mesa que revoque inmediatamente la propuesta de suspensión de la actividad parlamentaria y que se reemprenda conforme a los calendarios previstos, y también que "dé cumplimiento sin más dilación al acuerdo de la Junta Electoral Central de retirar el escaño al señor Juvillà".