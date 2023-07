El PSE cree que la utilización del lema 'Que te vote Txapote' "es antidemocrático"

BILBAO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Guipúzcoa, Rafaela Romero, ha afirmado que la utilización del lema 'Que te vote Txapote', "más que indigno es antidemocrático", y ha denunciado que PP y Vox "manchen y pisoteen la dignidad de las víctimas". Además, ha pedido al PNV que "decida si quiere a Sánchez o a Feijóo para liderar España", porque no hay ninguna alternativa más, y ha añadido que el PP representa al "Fascismo 2.0" al hacer suyo el programa de Vox.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Romero ha considerado que "manchar y pisotear la dignidad de aquellos y aquellas que han perdido todo y han ofrecido sólo generosidad para construir la paz y la libertad en Euskadi, las víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia, es lo más humillante que ha podido haber para ellas", en alusión al eslogan 'Que te vote Txapote'.

"Les vuelves a abrir la herida y les vuelves a hacer sangrar. He pedido públicamente respeto y consideración, les he pedido que no se rían. Fue absolutamente bochornoso ver a María San Gil, que presenció el asesinato de Gregorio Ordóñez, meterse con la hermana de Gregorio Ordóñez y hacer bromas con 'Que te vote Txapote'", ha indicado.

En este sentido, se ha preguntado "cómo se puede hacer sonrisas y carcajadas con el uso de un asesino que ha matado a las personas". "Han perdido absolutamente todo aquello que dice qué es un partido democrático que quiere lo mejor para su país, en este caso Euskadi", ha añadido.

En su opinión, "las víctimas del terrorismo y la violencia son los héroes de la lucha por las libertades". "En Euskadi, ellos sí que ganaron derechos para nosotros y nosotras. Pisotear su memoria, me parece que no es una cuestión que pueda consentirse", ha aseverado.

Para Rafaela Romero, utilizar ese eslogan es "más que indigno y hace el proyecto político del PP-Vox absolutamente antidemocrático". "Si el proyecto político es indigno, no es democrático, porque tiene que partir del respeto a la memoria de aquellos que perdieron vida y libertad por traer derechos para todas las personas. Es algo mucho más que indigno", ha reiterado.