El PSOE acepta ahora la retirada de los retratos de presidentes franquistas del Congreso, tras años de peticiones

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, ha acordado la retirada de los cuadros de presidentes de Cortes franquistas que figuraban en la galería de retratos del palacio de la Carrera de San Jerónimo, una reclamación que partidos nacionalistas y de izquierda venían formulando periódicamente desde hace años.

Se trata de los retratos de Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975), que presidieron las Cortes franquistas en los años de la dictadura. Se excluye a Torcuato Fernández Miranda por ser uno de los artífices de la disolución de esas Cortes franquistas y de la reforma política que dio paso a la Transición.

La retirada de esos cuadros fue pedida en los años noventa por el diputado del PNV Iñaki Anasagasti, y desde entonces ha venido siendo reclamada también por Bildu y distintas formaciones de izquierda, apelando a la memoria de las víctimas de la dictadura.

En 2023, Bildu forzó una votación para retirar estos retratos y los de Manuel Fraga, exministro franquista y también uno de los 'padres' de la Constitución, pero la iniciativa fue rechazada por PSOE, PP y Vox subrayando que la galería de retratos del Congreso no estaba afectada por la Ley de Memoria porque que no es un espacio público y porque no incluye a militares y ministros involucrados en la represión, que son los citados en la legislación.

Recientemente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se dirigió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para reclamarle que elimine esos retratos e incluso habló de la posibilidad de iniciar acciones legales por incumplimiento de la Ley de Memoria.

Hasta ahora la respuesta del PSOE era la negativa o el silencio, pero esta vez, ya con las Cortes disueltas, ha aceptado la petición de la representante de Sumar en la Mesa de la Diputación Permanente, Esther Gil de Reboleño, y han acordado que procederán a la retirada de esos retratos antes del 31 de octubre, fecha prevista para el homenaje anual de las víctimas de la dictadura franquista, según informaron fuentes 'parlamentarias.

Según argumentan, la retirada de estos retratos facilitará la reubicación de los de los posteriores Presidentes y Presidentas, y permitirá dejar más espacio para los elegidos en período democrático.