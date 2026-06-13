El PSOE achaca a PP y Vox la polarización que critica el Papa: "Unos crispan y otros nos sentimos insultados"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, considera que la polarización y la descalificación del adversario que el Papa León XIV criticó en su discurso del Congreso es achacable al PP y a Vox, no a las formaciones que apoyan al Gobierno. "Unos crispan y otros nos sentimos insultados", opina.

En su discurso del pasado lunes, el Papa animó a los parlamentarios a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación". "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario", les dijo.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, Montse Mínguez ha querido remarcar que ese mensaje no es aplicable a todos los partidos: "Hay una diferencia --ha dicho--. Aquí hay unos que crispan y otros que nos sentimos crispados o insultados de alguna manera y al final nos tenemos que defender".

A su juicio, quien insulta, "aporrea" los escaños y "eleva el tono" como política general son los diputados de PP y Vox, que prefieren que haya crispación para no hablar de otros asuntos: "Si no hay ruido, no hay crispación y no hay insulto, el Partido Popular se queda desmontado".

Por ello, defiende las propuestas para atacar este clima y regular esta situación. En ese sentido, ha recordado la reciente reforma reglamentaria del PSOE para multar con 2.000 euros a los diputados que alteren el orden en el hemiciclo y sean expulsados.

LA PRIORIDAD NACIONAL, DESAUTORIZADA

Montse Mínguez opina que el Papa también ha dejado en evidencia al PP y Vox con sus mensajes a favor de la integración de la inmigración.

"Por mucho que la derecha y la ultraderecha hayan escuchado y aplaudido al Papa, al día siguiente estaban pactando lo de la prioridad nacional en diferentes territorios y están vendiendo los gobiernos autonómicos a esa prioridad nacional que no deja de ser xenofobia, discriminación y levantar muros entre personas --ha explicado--. Lo que no vale es aplaudir y luego hacer totalmente lo contrario".

Para la también secretaria general del Grupo Socialista, el PP y Vox no debieron de "entender" al Papa "porque no les cuadra o porque, como hace siempre la derecha y la ultraderecha, pecan y luego se confiesan y ya está, limpios de pecados".

OVACIÓN LARGA PARA UN "MOMENTO HISTÓRICO"

La dirigente socialista defiende la ovación de siete minutos al Pontífice, alegando que "era un momento histórico" para el Congreso y para el país, y que el mensaje del Papa no era religioso, sino institucional.

Además, minimiza que el Papa volviera a pronunciarse contra el aborto o la eutanasia, ya que es la posición tradicional de la Iglesia. En todo caso, subraya que "evidentemente el Parlamento tiene que legislar y puede hacerlo perfectamente con algunas diferencias con lo que defiende la Iglesia". "Las mayorías sociales las elige el pueblo español y los grupos parlamentarios sacan sus iniciativas adelante", ha apostillado.