El PSOE acusa a Feijóo de utilizar al Rey para "coronarse" líder de la oposición en un "simulacro" de investidura

Dice que ha "pisoteado los símbolos" para reforzar su posición interna y le recomienda que convoque un congreso o primarias



MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Óscar Puente, portavoz del PSOE en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al líder del PP de utilizar el encargo que le hizo el Rey para "coronarse" como líder de la oposición. A su juicio no le ha importado utilizar la máxima institución del Estado de manera "profundamente desleal" para su "simulacro" de investidura.

Además le ha acusado de "pisotear" los símbolos del Estado para tratar de reforzar su liderazgo interno y le ha recomendado que convoque un congreso o primarias para que los militantes elijan entre él o barones del PP para estar al frente de Génova.

En su intervención en el debate del Congreso, que este viernes llevará a cabo la segunda votación a Feijóo, después de que el miércoles no lograse los apoyos suficientes para ser presidente, el diputado del PSOE también ha acusado a los 'populares' de exigir la presencia del presidente Pedro Sánchez para su "farsa" y para que de este modo su "bautismo" como líder del PP fuese completo.

Puente ha vuelto a subir a la tribuna para defender la posición del PSOE, después de que el miércoles fuese elegido por sorpresa, ya que se esperaba la participación de Sánchez o en todo caso del portavoz parlamentario, Patxi López.

"Su respeto por las instituciones es nulo. Utiliza a la Corona para coronarse líder de su partido. Utiliza al Parlamento no para intentar ser investido presidente, sino para reforzarse ante los suyos", ha lanzado.

Así, ha recriminado a Feijóo que pretendiese que El Rey, el Parlamento y el presidente del Gobierno se pusieran "a su servicio" para que alcanzase un objetivo "personal" que "nada tiene que ver con la finalidad para la que estas tres instituciones están previstas", ha apuntado.

LE RETA A QUE APRENDA ALGO DE SÁNCHEZ

"No hay símbolo, ni institución de nuestra democracia que no hayan estado dispuestos a utilizar, manosear o socavar para un fin tan loable como irrelevante desde el punto de vista del interés general, que usted se invista como presidente de su partido", ha reprochado, antes de advertirle de que un hombre de Estado no "pisotea" los símbolos para fortalecer su liderazgo interno.

A su juicio Feijóo necesita reforzar su posición en el PP y por tanto le ha recomendado que la próxima --"si es que la hay", según ha apostillado-- convoque un congreso de su partido o unas primarias para que así los militantes del PP puedan decidir entre él o los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Andalucía, Juanma Moreno o incluso el expresidente del Gobierno José María Aznar, según ha señalado.

Puente incluso le ha retado a que "aprenda" de Sánchez: "Atrévase, señor Feijóo, los verdaderos líderes se forjan en las ocasiones en las que no juegan con ventaja o con las cartas marcadas. Aprenda algo del señor Sánchez de una vez por todas.

UTILIZAN A PECES BARBA

Por otro lado, Puente ha hecho referencia al debate del martes y ha echado en cara que utilizaran al exdirigente socialista y uno de los padres de la Constitución Gregorio Peces Barba, para denigrarle, según se ha quejado. "De nuevo, el viejo PSOE frente al nuevo, el buen PSOE frente al malo", ha añadido.

En este sentido ha respondido que Peces Barba abandonó el cargo de Alto Comisionado para las víctimas del terrorismo que había asumido en el año 2006 "harto del trato que ustedes le proporcionaban", según ha referido a la bancada del PP. Además ha recuperado sus palabras tras dejar el cargo en las que acusaba a los 'populares' de apropiarse de las víctimas del terrorismo.

"El tiempo pasa, pero algunas cosas siguen igual. Así se fue Peces Barba de su cargo, el mismo socialista que usted ensalzaba el pasado martes, el mismo al que ustedes llamaron comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas", ha afeado.

Finalmente, en tono irónico le ha dicho a Feijóo que "el final del verano azul llegó y usted partirá", en referencia al fracaso de su investidura y de la campaña que utilizó el PP para las elecciones del 23J. Así ha señalado que nadie sabe hasta cuando durará su liderazgo pero el PSOE seguirá tratando de dar solución a los problemas del país.