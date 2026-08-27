El PSOE acusa al PP de enviar a Aznar a Ceuta para "avivar el conflicto" y "arañar votos"

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha acusado este jueves al PP de utilizar la visita del expresidente del Gobierno José María Aznar a Ceuta para "avivar el conflicto" de la crisis migratoria, "arañar votos" y marcar "el camino a Feijóo".

En un mensaje publicado en su cuenta de 'X', Torró ha afirmado que el PP ha enviado a Ceuta al "señor de la guerra", al que ha atribuido un "currículum fúnebre y nefasto" en materia de gestión de crisis, en referencia, entre otros episodios, al conflicto del islote de Perejil y al accidente del 'Prestige'.

La socialista ha reprochado además al expresidente 'popular' que "nunca quiso hacer, ni hizo visita institucional alguna a Ceuta" durante su etapa como presidente del Gobierno y ha sostenido que su regreso a la ciudad, 24 años después, responde a un objetivo electoral. "Vuelve 24 años después para hacer lo de siempre: pedir votos", ha señalado.

Asimismo, la dirigente socialista ha acusado al PP de aprovechar la visita de Aznar para "echar más gasolina al conflicto" y hacer un "uso partidista" de la situación de Ceuta con el objetivo de reclamar un cambio de Gobierno. "Esto es la marca Génova: la confrontación y el rédito electoral por encima de los intereses de los ciudadanos", ha asegurado.

Torró ha afirmado también que el PP "hace tiempo que dejó de ser un partido de Estado" y ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de haber "delegado sus funciones en Aznar". A su juicio, esta decisión evidencia la apuesta de los 'populares' por utilizar la situación de Ceuta como escenario de confrontación con el Gobierno central, en lugar de contribuir a rebajar la tensión.

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Por otro lado, Torró también ha reprochado al PP la falta de solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' con Ceuta en el reparto de menores migrantes no acompañados.

"Es muy fácil ser patriota envolviéndose en una bandera, pero cuando se ha pedido solidaridad a las comunidades del PP para acoger a niños y niñas vulnerables, le han cerrado las puertas a Ceuta", ha afirmado.

Por último, ha defendido la actuación del Gobierno central y ha asegurado que los socialistas "no solo proclaman la solidaridad, sino que la ejercen". "El Gobierno de España ha destinado a la ciudad de Ceuta todos los medios materiales y humanos necesarios", ha sostenido, antes de afirmar que el Ejecutivo "ha estado, está y estará con Ceuta hasta devolver la normalidad" a los ceutíes.