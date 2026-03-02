El PSOE acusa al PP de "persecución política" por citar a Zapatero al Senado y pregunta si llamará a Aznar sobre Epstein

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el 15º Congreso Regional del PSOE-M, a 1 de febrero de 2025, junto al ministro Óscar López. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cargado esta mañana contra el Partido Popular por su comisión de investigación del Senado y por haber citado a declarar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que comparece hoy para hablar sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Según un comunicado del Partido Socialista, los 'populares' estarían llevando a cabo una "persecución política" y les han pedido que citen al expresidente José María Aznar para que explique sus vínculos con el pederasta americano Jeffrey Epstein.

Los socialistas se quejan de que el PP haya llamado a José Luis Rodríguez Zapatero "justo al arrancar la campaña de Castilla y León" y advierten de que si esto es lo mejor que pueden ofrecer a los ciudadanos en esa región "el problema es evidente" y también lo son sus "nervios".

Dicho esto, han acusado al PP de "persecución política" contra los socialistas, algo, dicen, que se ha convertido en una "obsesión" para los 'populares'. Así, denuncian que desde Génova llevan años intentando desacredita a Zapatero y han hecho lo mismo con Pedro Sánchez "traspasando todos los límites" con "ataques personales, deshumanización y utilización de cualquier espacio institucional para el señalamiento".

Por ello, retan al PP a que, si la comisión del Senado vale también para expresidentes, citen a José María Aznar "para que explique sus vínculos con Jeffrey Epstein", el pederasta de EEUU que se suicidó en prisión tras descubrirse que proporcionaba mujeres menores de edad a altos cargos y empresarios. "¿O la comisión solo funciona en una dirección?", han recriminado.

Para los socialistas, las comisiones de investigación del PP son un "totum revolutum sin objeto claro". Consideran que éstas "sirven para todo y para nada" y que el PP las usa tanto como "plataforma electoral", como de "altavoz" para la "persecución política" contra dirigentes socialistas.

EL PP USA EL SENADO COMO "PLATAFORMA ELECTORAL"

En opinión del PSOE, el PP está convirtiendo el Senado en su "pista de circo particular" y lo utiliza como "herramienta de campaña" e "instrumento de desgaste" contra el Gobierno, transformando la Cámara territorial en una "cámara genovesa". Así, dicen que el Senado ya no sirve para dar voz a las comunidades autónomas, sino para representar la "estrategia de Feijóo". "No legislan, no proponen, no construyen: hacen ruido. Ese es todo su proyecto", exclaman desde el PSOE.

Pero advierten de que la Cámara Alta "no está para servir a la gloria partidista del PP", sino para representar a los territorios y "legislar con responsabilidad". "Lo que estamos viendo es degradación institucional y utilización partidista de recursos públicos", exponen

"Y esto --aseguran-- enlaza con la oferta que le hizo a Vox para tutelar a sus barones: no solo ha eliminado sus voces propias en el Senado, sino que pretende dirigir desde Madrid los pactos autonómicos".

ÓSCAR LÓPEZ: ZAPATERO ES LA ÚLTIMA VÍCTIMA DE LA CAMPAÑA DE BULOS

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también se ha referido a la comparecencia de Zapatero en el Senado, prevista para esta mañana y ha asegurado que puede garantizar "absolutamente" que el expresidente socialista no ha tenido un papel en Plus Ultra para favorecer el rescate de la aerolínea. En su opinión, Zapatero es "la última víctima" de la campaña de "bulos y fango" a la que el Gobierno está sometida "todos los días".

"Lamento que esto sea una caza generalizada por todo el mundo y sobre todo por alguien honesto, íntegro, valiente, como es José Luis de Zapatero, que ha tenido la valentía de defender políticas progresistas siempre", ha reafirmado en una entrevista en 'RTVE Catalunya', recogida por Europa Press, en la que también ha acusado al PP de tener que recurrir a esta estrategia y comprar el marco de Vox, lo que "solo fortalece" a la ultraderecha.