El PSOE acusa al PP de "ya no saber gobernar" sin Vox, tras el acuerdo de gobierno en Andalucía: "Son el mismo proyecto"

1101451.1.260.149.20260703132915 La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que el Partido Popular "ya no sabe gobernar" sin Vox, después de que los 'populares' hayan cerrado con los de Santiago Abascal un acuerdo de gobierno en Andalucía, alegando que ambos partidos representan "el mismo proyecto político".

"Castilla y León, Extremadura, Aragón, Andalucía, los presupuestos de la Comunitat Valenciana... Cinco acuerdos en apenas unos meses, ya no estamos ante pactos puntuales, sino ante un modelo de gobierno. Feijóo ha decidido que el futuro del Partido Popular pasa por gobernar de la mano de la ultraderecha. Sin Vox, el PP ya no sabe gobernar", ha trasladado este viernes Torró a través de un mensaje publicado en la red social 'X'.

Así se ha expresado la formación socialista tras el pacto alcanzado este jueves entre el PP-A y Vox sobre un gobierno de coalición en Andalucía que ha desbloqueado la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

Un acuerdo tras el que Moreno logró ayer ser investido como jefe del Ejecutivo andaluz en la XIII legislatura, en la segunda votación que se ha llevado a cabo ante el Pleno del Parlamento, al haber contado con los apoyos de los 15 diputados de Vox. Media hora antes de dicha votación, Moreno y el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, suscribían así el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', que supone la entrada de la formación de Santiago Abascal en el nuevo Ejecutivo Andaluz.

El documento de 150 medidas, incluye la incorporación del portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Asimismo, Vox contará con un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz.

"SÓLO HAY UN PP Y ES IDÉNTICO A VOX"

Ante ello, el PSOE ha aseverado que, si bien tienen distintos portavoces, PP y Vox "son el mismo proyecto político" con "el mismo modelo" y "el mismo destino" que, a su juicio, consiste en "recortar derechos, excluir y retroceder": "No hay un PP moderado y un PP duro, nunca lo hubo. El acuerdo de Juanma Moreno con Vox en Andalucía lo demuestra una vez más. Sólo hay un Partido Popular y es idéntico a Vox".

"Los pactos entre PP y Vox no son una excepción, sino la norma. Da igual que se apelliden Feijóo, Ayuso, Moreno Bonilla o Azcón. El manual siempre es el mismo: atacar la igualdad, cuestionar los derechos de las personas LGTBI, debilitar los servicios públicos, renunciar a la transición ecológica y normalizar discursos que discriminan a personas por su origen", critican, argumentando que la prioridad nacional "no es un eslogan" sino "la prueba de que el PP ha asumido el marco ideológico de Vox".

Para los socialistas cada pacto entre PP y Vox es "un torpedo directo a los derechos de la gente" y "supone un paso atrás para la ciudadanía". "Sus acuerdos no los pagan ellos; los pagan los españoles con menos derechos, menos igualdad, menos protección social y más confrontación", han lamentado.

EL PSOE, "DIQUE DE CONTENCIÓN" FRENTE AL "RETROCESO"

En este sentido, Torró ha avisado que desde el PSOE van a estar "muy vigilantes" y "no van a permitir que se dé ni un paso atrás". "La Comisión Europea ya ha advertido de que vigilará cualquier vulneración de los derechos fundamentales derivada de estos acuerdos", ha alertado.

"Frente al bloque del retroceso, el PSOE y el Gobierno de España seguirán siendo el dique de contención. Mientras otros gobiernan para dividir, señalar y enfrentar, nosotros seguiremos gobernando para ampliar derechos, fortalecer los servicios públicos, crear empleo y garantizar oportunidades para la mayoría social. Porque España no necesita más retrocesos, necesita más democracia, más justicia social y más futuro, y ahí siempre nos van a encontrar", ha sentenciado.

ANDALUCÍA, CUARTA COMUNIDAD CON ACUERDO ENTRE PP Y VOX

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que, en los últimos meses, se cierra un acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Así ha ocurrido también en Extremadura, Castilla y León y Aragón. En sus negociaciones con el PP-A, Vox siempre ha puesto sobre la mesa que quería en Andalucía lo mismo que en esas otras comunidades, esto es, entrada en el gobierno e incluir en el acuerdo sobre políticas la "prioridad nacional".

El ya presidente de Andalucía ha sido investido en segunda votación, después de que el martes no lo lograra la mayoría absoluta de la Cámara, ya que sólo tuvo los votos a favor de su partido, 53, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde ese momento, se intensificaron las negociaciones con Vox para tratar de cerrar un acuerdo que permitiera que fuera investido este jueves, como así ha sido.

Moreno es el tercer presidente de la Junta que no logró ser investido en una primera votación, algo que ya le ocurrió en una ocasión al socialista Manuel Chaves, que fue investido en tercera votación en julio de 1994, y a la socialista Susana Díaz, cuando fue investida presidenta en cuarta votación en junio de 2015.

Ambos partidos han estado negociando algo más de cuatro semanas para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura de Moreno y para la gobernabilidad de Andalucía, tras el resultado que arrojaron las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. El PP-A, con 53 escaños obtenidos, se quedó a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox consiguió 15 diputados. Entre los dos suman una mayoría absoluta de 68 escaños, el "mayor apoyo" a un gobierno andaluz en la historia de la autonomía, según expresó Gavira.