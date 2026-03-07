El PSOE admite fallos en la "comunicación de las ideas del feminismo" y Sumar apunta a errores de "método"

Archivo - La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Andrea Fernández. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Andrea Fernández, admite que su partido puede haber "fallado en algunos puntos de la comunicación de las ideas del feminismo", mientras que su homóloga de Sumar, Ester Gil de Reboleño, ha admitido que el "método" elegido por el Gobierno de coalición "a lo mejor puede ser criticable", pero no "el fin" de sus políticas, que es "la consecución de derechos".

Así lo reconocen ambas en sendas entrevistas al programa Parlamento de 'Radio Nacional de España' con motivo de la celebración este domingo del Día Internacional de la Mujer, recogidas por Europa Press, en las que ponen en valor las leyes sobre igualdad aprobadas en los últimos años.

A la pregunta de qué ha fallado para que muchos jóvenes, sobre todo chicos, rechacen el feminismo, según desveló el último Barómetro de la Juventud, la portavoz socialista responde, que probablemente se haya "fallado en algunos puntos en la comunicación de las ideas de feminismo".

"MALENTENDIDOS" CON LAS ÚLTIMAS OLAS DEL FEMINISMO

Tras recordar que el feminismo defiende la igualdad entre hombres y mujeres y que ellas han sufrido "una discriminación histórica", Fernández admite que las "últimas olas del feminismo han podido generar ciertos malos entendidos". A esto añade que "la generación joven ha estado sometida al consumo de pornografía y a redes sociales prácticamente sin control", lo que también "tiene un efecto en la construcción ideológica de lo que es la igualdad".

"Por tanto, tenemos que remangarnos y centrarnos también en todos esos chicos jóvenes para que entiendan que la igualdad es una manera de ensanchar los términos de la libertad para todos, también para ellos", aconseja.

Sobre si se puede responsabilizar en parte del antifeminismo de algunos jóvenes a las leyes aprobadas por el Gobierno, la portavoz del PSOE subraya que "se puede responsabilizar más a quienes se han dedicado a embarrar y a polarizar" con una leyes que, desde su punto de vista "están funcionando razonablemente bien".

"Para mí son los polarizadores los que han generado ese odio o ese rechazo a políticas que, en términos efectivos, funcionan", remacha, y también señala a Vox y su veto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género como "una de las claves del envenenamiento que se ha producido con respecto a las políticas de igualdad".

AVANCES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En todo caso, Fernández destaca que se ha "avanzado mucho" desde la puesta en marcha de la ley aprobada en 2004 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, desde entonces se han sellado dos pactos de Estado de los que solo se ha excluido Vox. "Son dos grandes políticas que se complementan y que, tanto a nivel de inversión como de esfuerzo, como de elaboración, son muy potentes. A mí me parece algo poderosísimo. Creo que tenemos que seguir avanzando, pero también creo que caminamos en la buena dirección", resume.

Preguntada sobre por qué les cuesta tanto todavía a los partidos actuar contra los supuestos acosadores, Fernández explica que la violencia sexual de género contra las mujeres está "incardinada en las organizaciones donde hay poder, opacidad y ciertas lógicas de funcionamiento".

"Donde faltan todavía muchas capas de democracia efectiva al final hay un caldo de cultivo que es peligroso y riesgoso para las mujeres. Creo que en ese corporativismo muchas veces nos perdemos y se cometen errores que, por suerte y gracias a la presión del movimiento feminista y la concienciación de la sociedad terminan siendo corregidos", señala, mostrando su deseo de que el PSOE haya aprendido de sus "errores" sobre el caso del exasesor de Presidencia del Gobierno Paco Salazar, y repare a las víctimas a las que inicialmente "falló".

De su lado, la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y portavoz de Sumar en la Comisión de Igualdad, Ester Gil de Reboleño, achaca el rechazo de algunos varones jóvenes al feminismo a "la reacción patriarcal" que intenta frenar las conquistas de las mujeres y al afán de la "ultraderecha" por desacreditar al movimiento, atacar las leyes de igualdad y "enfrentar a hombres y mujeres".

Y también alude a "la batalla cultural" que se libra en las redes sociales "con discursos simplistas y desinformación" para trasladar que "los hombres están discriminados". En este contexto, enfatiza, que "el feminismo no le quita derechos a nadie" ni es "una guerra contra los hombres", sino una "una lucha contra la desigualdad".

LOS FINES NO MERECEN CRÍTICA ALGUNA

Respecto a si el Gobierno de coalición o los partidos de izquierda tienen que hacer autocrítica de sus políticas, la diputada de Sumar admite que todo el mundo comete "errores". "Los partidos de la coalición progresista lo que han intentado en todo caso es seguir avanzando en la consecución de derechos. Ante eso, el método a lo mejor puede ser criticable, pero por el fin, que es la consecución de derechos, no cabe crítica alguna", argumenta.

Sobre los fallos en la lucha contra la violencia machista, Gil de Reboleño señala que "la falta de recursos es algo bastante importante". "Cuando se legisla hay que legislar con recursos", recalca, a la vez que pone el énfasis en que es "fundamental invertir más en educación".

Además, la portavoz de Sumar llama a no "comprar el discurso negacionista de Vox". "La única manera que tienen de enfrentarse al feminismo es lanzando consignas que no tienen sentido para una sociedad democrática como la española", indica, convencida de que "la gente con sentido común, que es la mayoría, ve que son consignas que no van a ningún lado".