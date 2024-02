El PSOE advierte al PP que si veta el techo de gasto en el Senado las CCAA no podrán ejecutar un porcentaje de gasto

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha advertido este martes que si el PP veta los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el Pleno del Senado habrá comunidades autónomas que no podrán ejecutar un porcentaje de gasto que ya está presupuestado.

Así se ha pronunciado Espadas en una rueda de prensa desde el Senado después de que el PP anunciara este lunes que hará decaer los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Pleno de la Cámara Alta de esta semana.

En este contexto, el portavoz socialista ha rechazado las condiciones impuestas por el PP para finalmente dar su apoyo a estos objetivos de estabilidad presupuestaria y ha explicado que, si finalmente decaen, el Gobierno tendrá que aprobar unos nuevos objetivos en el Consejo de Ministros.

En ese caso, Espadas ha advertido que si se vuelven a vetar estos objetivos de estabilidad presupuestaria el Gobierno tendría que comunicar a las comunidades autónomas que tiene que tomar una decisión de no disponibilidad de una parte del gasto presupuestado.

"Por tanto esto no es ninguna broma. Es decir, si el PP insiste en esto y no hay ninguna posibilidad de sacar adelante un escenario diferente al que se está planteando, al final lo que habría sería una instrucción del Gobierno diciéndole a las comunidades que no pueden gastar esa décima de PIB que ahora mismo tienen en su presupuesto", ha avisado Espadas.