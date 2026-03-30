PSOE alega que la comisión del PP en el Senado sobre RTVE "nace muerta" tras el superávit de 55 millones de la compañía

El senador del PSOE Alfonso Gil interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La sesión está centrada en la financiación exterior, migraciones y memoria democrática, entre otras cuestiones. Ad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Alfonso Gil, ha asegurado que la creación de una comisión de investigación, impulsada por el Partido Popular en la Cámara Alta, sobre RTVE "nace muerta", tras conocerse que la Corporación pública cerró 2025 con un superávit superior a los 55 millones de euros y "mejores datos de audiencia".

Así lo ha señalado el socialista, quien ha calificado la iniciativa de los 'populares' como "un auténtico filibusterismo institucional al servicio de la confrontación política".

Estas declaraciones se producen después de que el pasado miércoles el consejo de administración de RTVE diera a conocer las cuentas auditadas de 2025, que reflejaban un superávit de 55.670.000 euros, frente a los casi 13 millones de pérdidas de 2024 y que, según la Corporación pública, "un crecimiento de los índices de audiencia como no se veía desde hacía años".

En este marco, el dirigente socialista ha criticado que el PP utilice su mayoría absoluta en la Cámara Alta para "retorcer las normas de forma arbitraria y contra natura", lo que, a su juicio, contribuye a "degradar" el funcionamiento del Senado y a "desvirtuar" los instrumentos parlamentarios.

Asimismo, ha advertido de que las comisiones de investigación son "un instrumento excepcional, pensado para situaciones extraordinarias", y ha sostenido que los 'populares' las han convertido en "una herramienta ordinaria de desgaste político" dentro de una estrategia de "conflicto permanente".

En este contexto, Gil ha subrayado que RTVE ya cuenta con un mecanismo específico de control parlamentario a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado de control de la Corporación pública, donde comparece de forma periódica su presidente, José Pablo López.

A su juicio, la creación de una comisión paralela cuando ya existe un órgano de control en funcionamiento solo puede responder al objetivo de "erosionar, no fiscalizar", generando además "escenarios de ruido y confrontación artificial".