El PSOE aprecia "un fracaso estrepitoso" para el PP y ve a Feijóo como el "pagafantas" de Vox

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que las elecciones de Aragón de este domingo han sido "un fracaso estrepitoso" para el PP, por haber perdido escaños y considera al líder nacional Alberto Núñez Feijóo como el "pagafantas" de Vox.

Así lo ha sostenido la socialista en una rueda de prensa en la que ha señalado a Feijóo por usar el poder autonómico como "decorado de su estrategia" para llegar a la presidencia del Gobierno: "Es su obsesión por llegar a la Moncloa".

Dicho esto, Mínguez ha espetado que las elecciones que adelantó el presidente aragonés, Jorge Azcón, con la "excusa" de no tener presupuestos han servido para "el engorde de la ultraderecha" y por tanto considera que son los "perdedores políticos" del 8F.

Por ello, ha agregado que Feijóo es el "mejor jefe de campaña" de Vox y ha cuestionado que existan diferencias entre el PP y el partido liderado por Santiago Abascal.

A este respecto, la portavoz del PSOE ha apostillado que cada vez que el PP convoca elecciones pierde escaños, mientras que "quien los gana es Vox". "Lo único que ha traído Feijóo a la política es la estrategia de un fracaso", ha deslizado.