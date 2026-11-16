El PSOE apuesta por rebajar la edad de voto a los 16 años y crear un escaño ciudadano en el Congreso y el Senado

Archivo - Un joven con casco deposita el voto al Congreso en la urna - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE propone en su programa electoral rebajar la edad de voto a los 16 años y crear un escaño en las Cortes sin derecho a voto para que la sociedad civil pueda preguntar al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas, así como la supresión parcial de los aforamientos y la modificación del funcionamiento del Senado.

La rebaja de la edad de voto requeriría modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que reconoce el derecho de sufragio a los españoles mayores de edad, fijada en los 18 años por el artículo 12 de la Constitución.

Esta propuesta, recogida por Europa Press del programa electoral del PSOE, ya ha pasado por el Congreso. En 2024 la Comisión de Juventud aprobó una iniciativa de Sumar pactada con el PSOE para instar al Gobierno a estudiar en el plazo de un año una reforma de la LOREG que permitiera votar desde los 16 años. Sin embargo, la rebaja no llegó a aprobarse.

DEFENSOR DE LA JUVENTUD

También en materia de participación juvenil, el PSOE propone crear la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, vinculada al Consejo de la Juventud de España (CJE), para garantizar que las decisiones públicas incorporen una visión a largo plazo y de justicia intergeneracional.

Por otra parte, los socialistas plantean crear un escaño ciudadano en ambas cámaras que carecería de voto, pero "permitiría a la sociedad civil formular preguntas al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas".

Hasta el momento, los ciudadanos pueden plantear proposiciones de ley, aunque no para todos los asuntos, mediante la presentación de una iniciativa legislativa popular (ILP) con 500.000 firmas. Ahora, el PSOE quiere reducir esta cifra de avales, sin especificar cuánto. Esta medida exigiría reformar el artículo 87.3 de la Constitución.

Igualmente, el PSOE se compromete a suprimir los aforamientos de los cargos públicos en delitos ajenos al ejercicio de sus funciones, una medida que exigiría reformar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. Esta limitación ya fue planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018 con una propuesta de reforma constitucional para restringir los aforamientos a los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo, que no llegó a culminar su tramitación.

CIRCUNSCRIPCIÓN AUTONÓMICA PARA EL SENADO

Respecto al Senado, los socialistas quieren reformarlo para convertirlo en una "auténtica Cámara de representación territorial", haciendo coincidir sus circunscripciones con el ámbito autonómico. Para ello sería necesario modificar el artículo 69 de la Constitución, que regula la composición de la Cámara Alta y contempla actualmente circunscripciones provinciales e insulares.

El programa también apuesta por consolidar el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes y extenderlo a la atención de la Administración General del Estado en los territorios donde son oficiales.