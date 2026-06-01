El PSOE asegura que no tiene "miedo a la Justicia" y aplaza tomar medidas hasta que se levante el secreto del caso Leire

1092071.1.260.149.20260601142406 La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz - EVA ERCOLANESE

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que el partido no tiene "miedo a la Justicia" ante la causa que investiga una presunta trama para torpedear investigaciones contra el partido y el Gobierno financiadas desde Ferraz y dice que no tomarán medidas hasta que se levante el secreto de sumario y puedan conocer los detalles.

Además ha denunciado una "doble vara de medir" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por la celeridad en presentar informes en causas que les afectan mientras que otros que perjudican al PP todavía no se conocen, según ha indicado en una rueda de prensa en la sede del partido, tras la reunión de la Ejecutiva.

En la misma línea, ha vuelto a quejarse de que un medio de comunicación adelantase la entrada de la UCO en la sede socialista de la semana pasada, en la que estuvieron más de 15 horas recavando información de este caso.

El juez sitúa al exsecretario de Organización Santos Cerdán como cabecilla de la presunta trama para "desestabilizar" investigaciones judiciales contra el PSOE --en la que también estaría implicada Leire Díez-- y piensa que se hicieron facturas falsas para pagar estos servicios.

Ante estas sospechas ordenó imputar a la gerente del partido, Ana María Fuentes, pero la dirección del PSOE la sigue respaldando como reiteró este lunes Mínguez. "Me remito a las declaraciones que hizo el secretario general, que tenemos confianza en la gerente del partido, que ha llevado bien las finanzas", ha indicado.

Así ha insistido en que la causa "es secreta" y por tanto todavía no conocen los detalles de la investigación. "Cuando lo veamos y sepamos lo que hay es cuando nosotros actuaremos", ha apuntado, asegurando que lo harán "con contundencia".

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