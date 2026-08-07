El PSOE asegura que el Rey visitará Ceuta "cuando sea oportuno" y coordinado con el Gobierno: "Normalidad absoluta"

1109443.1.260.149.20260807113654 El Rey Felipe VI durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha garantizado este viernes que el Rey visitará Ceuta "cuando sea oportuno" y que lo hará "en coordinación con el Gobierno".

"Normalidad absoluta", ha respondido en rueda de prensa en Ferraz al ser preguntado por las palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegurando que el Felipe VI le había expresado su compromiso con esa visita pendiente a la ciudad autónoma. Según ha recalcado el ministro, "el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto".

López no ha querido entrar en lo relativo a la final del Mundial de 2030 ni en las pretensión de partidos como Sumar, Podemos o Vox, de excluir a Marruecos de la organización: "España presentó una candidatura junto a Portugal y Marruecos, que fue la vencedora, porque la FIFA tiene sus procedimientos. Y desde luego que ahora mismo el Gobierno trabaja para que ese mundial sea un éxito, y eso es lo más importante", se ha limitado a decir.

VE "RIDÍCULAS" LAS CRÍTICAS DEL PP A SÁNCHEZ

El ministro ha tachado de "ridículas" las críticas del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan haberse ido de vacaciones a La Mareta desatendiendo a Ceuta, y ha replicado a los 'populares' que el jefe del Ejecutivo ha estado "al frente en todo momento" y que este mismo viernes preside una reunión de coordinación en la que participan varios ministros.

Además, ha resaltado que el Gobierno "se ha volcado" con la ciudad autónoma aprobando distintas partidas extraordinarias por parte de los ministerios de Inclusión, Infancia y Hacienda y que ha trabajado en todo momento en "complicidad y coordinación" con el Ejecutivo del 'popular' Juan Jesús Vivas.

Respecto al reparto del millar de menores migrantes no acompañados que se calcula que aún hay en la ciudad autónoma, López ha subrayado que además de la ley, también está vigente el "mecanismo de solidaridad" basado en "criterios objetivos", y que se tiene que cumplir.

"Lo que tienen que hacer las comunidades del PP es aplicar la ley", ha enfatizado el ministro, quien ha rehusado "alimentar las cuitas" que, según ha destacado, tienen los 'populares' con Vox por este asunto en las comunidades donde comparten gobiernos.