El Rey transmite su "cariño y apoyo" a Ceuta y Vivas está convencido de que visitará la ciudad: "No me cabe duda"

1109370.1.260.149.20260806195258 El Rey VI junto a Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Palacio de Marivent, a 6 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España). - RAÚL TERREL / EUROPA PRESS

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que el Rey Felipe VI le ha transmitido su "cariño, apoyo y ánimo" para todos los ceutíes y se ha mostrado convencido de que el monarca visitará la ciudad autónoma cuando sea posible.

De este modo se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una audiencia con el Rey en el Palacio de Marivent de Palma la tarde de este jueves, que se ha prolongado durante algo más de una hora.

Ha sido una entrevista "alentadora", dado que el monarca le ha transmitido su "cariño, apoyo y ánimo" para todos los ceutíes "en uno de los momentos más duros, críticos y difíciles de la historia reciente" de la ciudad.

"Ceuta está pasando por un momento muy difícil y el hecho de que el jefe del Estado haya querido transmitir este mensaje me parece especialmente relevante y quiero agradecérselo en nombre de todos los ceutíes", ha insistido.

La población de la ciudad autónoma, ha asegurado, se sigue sintiendo "insegura, amenaza y vulnerable" y mantiene "el alma en vilo". "La pregunta que muchos se hacen es si volverá a ocurrir, porque se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera está en manos de un tercer país que no reconoce la soberanía de Ceuta", ha dicho.

Esta situación "genera angustia" en el conjunto de una ciudadanía que, ha considerado, "necesita volver a la normalidad y tener garantías en cuanto a la seguridad de sus fronteras, que son también las de España y Europa".

Los ceutíes, ha proseguido, también necesitan "un rearme anímico a través de una serie de actuaciones que estimulen la confianza en el futuro de la ciudad, en su desarrollo económico y en la creación de empleo".

EL POSIBLE VIAJE DEL REY A CEUTA

En ese contexto, más allá de confiar en la "solidaridad" de todos los españoles para que Ceuta pueda "salir adelante", ha considerado que sería bueno que el Rey visitara la ciudad, algo sobre lo que ha hablado con él durante la reunión.

"El Rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará, porque el Rey cumple con sus compromisos. Lo que no puedo decir es cuando, pero estoy convencido de que cumplirá con el compromiso que ha adquirido", ha afirmado Vivas. "No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar, manteniendo el papel institucional que le corresponde", ha añadido después.

Se va de Palma "reconfortado" por el compromiso del monarca, al que sin embargo ha quitado responsabilidades en lo que respecta a las medidas necesarias para recobrar la normalidad.

"El Rey no es el poder ejecutivo del Estado, que es el Gobierno de la nación, y ya le hemos trasladado las cosas que Ceuta necesita", ha subrayado Vivas.

Entre estas cosas ha destacado la "expulsión" de todos los migrantes que entraron la semana pasada y todavía no han sido devueltos a Marruecos, que ha estimado en entre 3.000 y 6.000; la atención de la "emergencia humanitaria", dado que los servicios de acogida están "colapsados"; o el refuerzo del despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad.