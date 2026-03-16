El PSOE busca desde el Senado forzar a Prohens a declarar zonas de mercado residencial tensionado en Baleares

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una iniciativa en las Cortes Generales que busca instar al Gobierno de Baleares y otras administraciones del archipiélago a declarar zonas de mercado residencial tensionado y aplicar el índice de precios de referencia del alquiler con el objetivo de frenar el encarecimiento de la vivienda.

Esta moción --iniciativa no vinculante-- será debatida en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) sobre Insularidad este martes y plantea la aplicación de este mecanismo previsto en el artículo 18 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda para reducir los precios del alquiler en las islas.

En el texto, recogido por Europa Press, el PSOE advierte de que Baleares atraviesa una situación "crítica" en materia de acceso a la vivienda y recuerda que es la comunidad autónoma con los precios de alquiler más altos de España.

Según los socialistas, esta situación "dificulta gravemente" que la población residente y quienes se trasladan por motivos laborales puedan acceder a una vivienda digna.

El texto subraya especialmente la situación de los jóvenes, donde las personas de entre 16 y 29 años tendrían que destinar el 136 por ciento de sus ingresos para emanciparse, y critica que tras dos años de gobierno autonómico del PP no se haya adoptado ninguna medida eficaz para contener el aumento de los precios. En 2024, estos aumentaron un 9,8 por ciento y en el primer trimestre de 2025 el incremento alcanzó el 11 por ciento.

Por ello, la moción pide declarar las correspondientes zonas de mercado residencial tensionado en Islas Baleares con el objetivo de que los ciudadanos puedan beneficiarse de la aplicación del índice de precios de referencia en los alquileres.

Asimismo, la propuesta socialista solicita que esta aplicación tenga carácter temporal durante tres años prorrogables anualmente, periodo en el que podrían impulsarse nuevas promociones de vivienda pública y privada que contribuyan a aliviar la presión del mercado.

Entre ellas, el texto menciona las 831 viviendas de alquiler asequible previstas en Son Busquets, en Palma, y las 532 proyectadas en Can Escandell, en Eivissa, ambas promovidas por el Estado.

"La situación actual exige un cambio de rumbo inmediato. No se puede permitir políticas que agraven la crisis de acceso a la vivienda y profundicen la desigualdad social en nuestras islas", han concluido los socialistas.