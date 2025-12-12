El PSOE cae un punto hasta el 31,4% y ve recortada a nueve puntos su ventaja sobre el PP n el CIS

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de diciembre, el primero tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y de las primeras denuncias de acoso sexual en el partido, refleja una caída de 1,2 puntos en la estimación de voto del PSOE, que baja hasta el 31,4% y ve recortada a nueve puntos su ventaja sobre el PP, que no crece.

Según esta encuesta, dada a conocer este viernes, el PSOE cuenta con un respaldo del 31,4% frente al 22,4% del PP, mientras que la tercera plaza sigue siendo para Vox, que se anota un 17,6%, un punto menos que el mes anterior.

Detrás está Sumar con un 7,8%, que se recupera siete décimas respecto al mes de noviembre. Más lejos aparece Podemos, con una estimación de voto del 4,1%

