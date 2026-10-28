El PSOE cancela su agenda de este miércoles tras el siniestro de dos trenes de alta velocidad en Toledo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, en la sede del PSOE en Ferraz, a 5 de octubre de 2026. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cancelado su agenda de actos prevista para este miércoles 28 de octubre tras el accidente ferroviario que se ha producido esta misma mañana entre las estaciones de Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.

Los socialistas aseguran que están "pendientes de la información oficial" sobre el suceso en el que estarían implicados dos trenes de alta velocidad.

El partido suspende sus actividades en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, según han trasladado desde Ferraz.

En Moncloa también han cancelado la agenda oficial de los ministros para el día de hoy y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que está en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente y el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

Además ha asegurado que está "consternado" por el "grave" accidente y ha trasladado su apoyo a "todas las víctimas" aunque por el momento el Ejecutivo no ha facilitado cifras oficiales de afectados.