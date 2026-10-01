El PSOE celebra un desahucio parado en Barcelona por los decretos de vivienda y recuerda al PP que aún puede apoyarlos

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró,en una imagen de archivo - Alicante

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha celebrado este jueves que, dos días después de aprobarse en el Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda que recogen, entre otras cosas, la prohibición de los desahucios hasta 2030, se ha "logrado suspender" el desalojo de una mujer en Barcelona. En este sentido, fuentes del partido han recordado a PP, Vox y UPN que aún tienen "la oportunidad" de aprobar este viernes las medidas.

"Solo ha hecho falta un día desde la publicación en el BOE para ver los primeros efectos positivos de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de coalición progresista", han reivindicado desde Ferraz a través de un comunicado.

Los socialistas se han dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien han señalado que esto es la "decencia política" que él ha reivindicado para justificar el voto negativo de su formación a los decretos.

En este sentido, desde el PSOE han recordado a los 171 diputados que suman PP, Vox y UPN que aún tienen "la oportunidad" de apoyar o rechazar las medidas. "Esa es la diferencia entre hacer política para la gente y limitarse a insultar, mentir y crispar", han insistido.

Así se ha pronunciado también la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, a través de la red social 'X'. "Los votos tienen consecuencias", ha expuesto y ha preguntado a PP, Vox y UPN que harán este viernes. "La vivienda es un derecho, no un negocio: o se está con la gente, o con los especuladores", ha zanjado Torró.

DECRETOS "VALIENTES" QUE PELEARÁN "HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO"

Fuentes de Ferraz tildan a los decretos de "valientes y ambiciosos" y aseguran que los pelearán "hasta el último minuto" porque "detrás de cada artículo" de las normas hay "personas que necesitan y quieren seguir viviendo en su casa" así como unos "proyectos de futuro que no pueden verse truncados por la especulación".

"La vivienda es un derecho, no un negocio para especular", han insistido los socialistas quienes recuerdan que las normas buscan proteger a quienes viven de alquiler y evitar que una persona vulnerable termine "en la calle."