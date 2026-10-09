El PSOE celebra que el juez Pedraz haya rechazado por el momento imputar al partido tras pedirlo el PP: "Nada que temer"

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado este viernes que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el conocido como 'caso Leire', Santiago Pedraz, haya descartado por el momento imputar al partido, tal y como solicitó el PP el pasado martes, primer día de precampaña electoral. "Nada que temer", han expuesto los socialistas.

"Nuevo varapalo de la Justicia al PP en su lucha por meter en campaña nuestra imputación", han reivindicado desde Ferraz a través de un comunicado. El PSOE ha calificado a la Justicia de "clara" y "contundente" tras exponer Pedraz que "con lo actuado no se acredita" un "principio de prueba" que permita atribuir al PSOE la "condición de investigado".

"Más claro no puede quedar", han sostenido en el PSOE aludiendo a que el magistrado ha decretado que "aún" no se ha incorporado a la causa "un elemento o principio de prueba" que avale hecho delictivo alguno por parte de la formación.

Desde las filas socialistas han reivindicado que la formación "sí respeta a la Justicia y sus tiempos" y muestra "plena colaboración y total transparencia" en las investigaciones. "Nada que temer porque no tenemos nada que ocultar. Pleno respeto y confianza en el Estado de derecho", han sostenido.

En este sentido se ha pronunciado también a través de un mensaje en la red social 'X' la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, quien ha acusado al PP de desesperarse por "judicializar la política" con el objetivo de "ocultar" su programa electoral, que según la socialista se basa en "recortes, resentimiento y retrocesos".

"Ya no pueden ocultarlo ni nos van a despistar de nuestro camino", ha defendido Torró para asegurar que el PSOE no tiene "nada que esconder" por lo que deben tener la "cabeza alta". "Compañeras y compañeros, ¡seguimos!", ha alentado.