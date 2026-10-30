El PSOE de Ceuta impugna la candidatura para el 29N de dos consejeros del PP por supuesta incompatibilidad

Los consejeros Benzina y Martínez-Peñalver el 12 de octubre de 2025. - PP CEUTA

CEUTA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha impugnado ante la Junta Electoral Provincial de Ceuta la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación socialista cuestiona la presencia en la lista del consejero de Urbanismo y Transportes, Rafael Martínez-Peñalver, y de la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, al considerar que sus actuales responsabilidades en el Gobierno local les impiden concurrir a los comicios.

El escrito, firmado por la representante general del PSOE en Ceuta, Sandra López Cantero, y al que ha tenido acceso Europa Press, está fechado el 29 de octubre y plantea la impugnación de ambos nombres por una posible causa de inelegibilidad recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Peñalver figura como número uno de la candidatura popular al Congreso por Ceuta, mientras que Benzina aparece como primera y única suplente.

La denuncia sostiene que ambos forman parte del máximo órgano de Gobierno de la Ciudad Autónoma y que, en el momento de presentar el escrito, no se había producido ninguna modificación en la estructura del Ejecutivo local que implicase su cese, por lo que los socialistas consideran que su inclusión en la candidatura vulnera la legislación electoral.

El argumento jurídico del PSOE se basa en el artículo 154.2 de la LOREG, que establece que no son elegibles para el Congreso de los Diputados "los presidentes y miembros de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los cargos de libre designación de dichos consejos y los miembros de instituciones autonómicas que por mandato estatutario legal deban ser elegidos por la Asamblea Legislativa correspondiente".

La formación socialista interpreta que esta limitación afecta a los integrantes del Gobierno de Ceuta y sostiene que la prohibición alcanza a quienes forman parte de los órganos ejecutivos de las comunidades y ciudades autónomas.

CITA UNA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Como respaldo a esta interpretación, la denuncia cita el acuerdo 747/1999 de la Junta Electoral Central, que resolvió una consulta sobre la incompatibilidad entre la condición de diputado del Congreso y la de presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Según recoge el documento, aquel acuerdo concluyó que "son inelegibles para el Congreso de los Diputados los presidentes y miembros de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas", en base precisamente al referido artículo 154 de la LOREG.

El PSOE añade que el artículo 155.1 de la misma norma establece que las causas de inelegibilidad de los diputados y senadores también lo son de incompatibilidad, por lo que considera que la situación de Peñalver y Benzina encaja en los supuestos que impiden su concurrencia electoral mientras continúen en sus actuales puestos.

La denuncia insiste en que, a fecha de presentación del escrito, no se había comunicado ningún cambio en la composición del Gobierno de la Ciudad que acreditase la salida de ambos consejeros. Por ello, entiende que los dos candidatos se encuentran afectados por la causa de inelegibilidad que invoca.

PLAZO DE 48 HORAS PARA CORREGIR IRREGULARIDADES

El PSOE solicita que la Junta Electoral aplique el procedimiento previsto en el artículo 47 de la LOREG para las candidaturas en las que se aprecien irregularidades. Este precepto establece que, una vez presentadas las listas, las juntas electorales deben comunicar a los representantes de las formaciones políticas los defectos detectados, tanto de oficio como a raíz de las denuncias formuladas por otros representantes.

La ley contempla un plazo de 48 horas para subsanar esas irregularidades. Transcurrido ese periodo, las juntas electorales deben proceder a la proclamación de candidatos, sin que pueda proclamarse una candidatura que incumpla los requisitos establecidos en la legislación electoral.

En este caso, la representante socialista pide que se comunique al PP la irregularidad que atribuye a la presencia de los dos consejeros y que, una vez cumplido el trámite de subsanación, se declare que Rafael Martínez Peñalver y Nabila Benzina no pueden ser proclamados candidatos por la circunscripción de Ceuta.

La denuncia va un paso más allá y solicita que, si la situación no se corrige, tampoco se proclame la candidatura del Partido Popular al Congreso por Ceuta.