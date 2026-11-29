El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho a voto para las elecciones generales, en el colegio concertado ‘Nuestra Señora del Buen Consejo’, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que el dato de participación récord en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre refleja que hay "mucho interés" de los ciudadanos, pero llama a la "prudencia" y al "respeto a las urnas".

Hasta el momento la participación está siendo histórica, un 68,15% según el balance de las 18 horas, 15 puntos por encima respecto al 23 de julio de 2023 a la misma hora.

El candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto mucho énfasis en alcanzar un 75% de participación, como condición necesaria para lograr una mayoría progresista que le permita continuar en La Moncloa. Y en su equipo trabajan con la hipótesis de que, a partir del 70% de participación, el beneficio se lo lleva la izquierda.

No obstante, en Ferraz piden "prudencia" respecto a si este incremento de participación se traducirá en escaños para el PSOE.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró y la presidenta del partido, Cristina Narbona, están siguiendo la jornada electoral desde la sede federal de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid.

Ambas dirigentes forman parte del equipo de campaña de los socialistas y están siguiendo el trasncurso de las votaciones desde primera hora de la tarde, según indican fuentes socialistas. A lo largo de la tarde noche, es previsible que acudan otros integrantes de la dirección.