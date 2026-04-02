El PSOE critica en un vídeo los cuatro años "perdidos" de Feijóo al frente del PP y su "dependencia" de Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha difundido un vídeo en redes sociales con motivo del cuarto aniversario del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la formación, asegurando que su balance se resume en "todo para los ultras y nada para los españoles" y reprochándole su "dependencia" de Vox tanto en gobiernos autonómicos como en iniciativas políticas.

En este marco, los socialistas han sostenido que el líder del PP llegó al cargo prometiendo "menos ruido, más trabajo", pero consideran que su actuación ha estado marcada por el "rechazo a decretos sociales" impulsados por el Gobierno y por acuerdos con la formación de Santiago Abascal. "El balance de estos cuatro años es una legislatura perdida", han subrayado los socialistas.

En las imágenes publicadas, los socialistas muestran instantáneas del líder 'popular' con el alborotador Vito Quiles; el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por otro lado, según los socialistas, la relación entre PP y Vox ha evolucionado en estos años desde pactos puntuales hasta una "dependencia total" en distintos territorios, y citan la situación política en comunidades autónomas como Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde, a su juicio, persisten dificultades para aprobar presupuestos.

Asimismo, el vídeo del PSOE apunta que el Partido Popular se ha opuesto o se ha abstenido en una treintena de decretos aprobados por el Ejecutivo en los últimos años, incluidos los relacionados con medidas adoptadas tras la dana, la pandemia del Covid-19, la erupción volcánica de La Palma o conflictos internacionales como la guerra en Ucrania o en Irán.

También, se señala la relación del líder 'popular' con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la gestión de la dana y apunta a los distintos casos de corrupción vinculados al PP, como Kitchen, Gürtel o Púnica.