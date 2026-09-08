El PSOE cuestiona a la jueza que investiga la crisis de Ceuta por su "pasado" y "pasar" el informe policial a un medio

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia ante los medios de comunicación se celebra tras la reunión de la eje - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta, por su "pasado" y "pasar" un informe policial a un medio de comunicación que tiene "un tufo de derechas".

La diputada socialista se ha mostrado confiada en la independencia judicial, si bien ha señalado que la jueza "tiene el pasado que tiene" y "será intachable en su profesión" pero la investigación, a su juicio, ha empezado "regulín". "Juzgaremos cuando conozcamos los hechos, cuando veamos cómo se deriva todo", ha afirmado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Mínguez ha cuestionado que Tardón haya pedido un informe policial, en referencia al elaborado por el Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF) que apunta a la participación de gendarmes marroquíes en la crisis de Ceuta, que "no pasa al Gobierno" pero sí "a un medio que tiene un tufo de derechas".

DICE QUE TARDÓN HA EMPEZADO "REGULÍN" Y NO SABE CÓMO VA A ACABAR

"Ahí tengo mis dudas, porque si ya empieza así, ya no sé cómo vamos a acabar", ha dudado la portavoz del PSOE, que también ha defendido que se investigue "lo que pasó" en Ceuta porque en el partido son "los primeros interesados en saberlo".

Dicho esto, Mínguez ha subrayado que cree en la separación de poderes, aunque le cuesta entender "cómo está funcionando la justicia en nuestro país" en determinadas investigaciones. "Hay casos judiciales que todavía están pendientes de juicio desde hace décadas. Están investigando, y luego, por otro lado, la justicia corre de otra manera", ha reprochado.

CRITICA A VIVAS POR NO PEDIR EL TRASLADO DE MENORES MIGRANTES

La portavoz del PSOE también ha criticado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por no pedir "solidaridad" a las comunidades gobernadas por el PP para que acojan a menores migrantes que siguen en la ciudad autónoma, tal y como hizo el dirigente autonómica en otras crisis migratorias.

"Ayudar a Ceuta sería dar orden inmediata o sugerir a las comunidades autónomas del PP que aceptaran, por ejemplo, a los menores", ha indicado Mínguez, que ha cuestionado también que a "los patriotas de bandera" y de "las pulseritas" se les "cae Ceuta" cuando se reclama solidaridad para acoger a los migrantes.

Para la dirigente socialista, es "casualidad" que Vivas, justo este mismo año, en la peor de las crisis migratorias, "no quiere el reparto entre las comunidades autónomas" y ha indicado que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le interesa más adelantar o ayudar al señor Abascal (Vox)" que "no ayudar a Ceuta". "Es priorizar la política del voto por encima de lo que sería ayudar a los ceutíes", ha indicado.

En este contexto, ha lamentado que Vivas también siga "por instrucción" de Feijóo el cambio de opinión en el traslado de migrantes al Puerto de Ceuta. "¿En qué quedamos? ¿Cuál es la alternativa entonces?", ha planteado, a la vez que ha reprochado el "no por el no" del PP, lamentando que el principal partido de la oposición ponga "palos" a las decisiones del Ejecutivo que podrían resolver la crisis.

PUENTE TAMBIÉN DUDÓ DE LA PARCIALIDAD DE LA JUEZA

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también cuestionó "la parcialidad" de la jueza María Tardón y consideró "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", declaró el ministro en una entrevista en la 'Cadena Ser'.

Así, afirmó que Tardón es una jueza "que viene del mundo político", apuntando a su papel como concejala del Ayuntamiento de Madrid durante una etapa con el PP. "Ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha reiterado.