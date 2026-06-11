El PSOE defiende el derecho a criticar actuaciones de algunos jueces tras hablar Óscar López de "prevaricación"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido el derecho a criticar actuaciones de determinados jueces justo después de que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, asegurara este miércoles que "hay jueces que prevarican" y, de hecho, ha señalado que "hay hechos sobre causas abiertas con recortes de periódicos" y sentencias "incomprensibles".

El titular de Transformación Digital aseveró que "hay jueces que prevarican, no todos" y "si no son ellos, es alguien de su entorno", en referencia a la sentencia del Alto Tribunal que condenó a al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado por estas palabras, el coordinador del PSC en el Congreso, José Zaragoza, ha defendido que la justicia debe "hacer su camino" y los políticos deben evitar convertirse en jueces, fiscales o abogados defensores. Eso sí, ha recalcado que eso "no obvia que se pueda discrepar de cosas que hace la justicia y de la resoluciones" judiciales.

"Esto es el Estado de Derecho: confiar en la justicia y al mismo tiempo, si no compartes lo que la justicia hace, poder opinar sobre sus acciones", ha resumido el socialista catalán, quien ha cuestionado que últimamente los sumarios se desarrollen más en los medios de comunicación que en los tribunales y que el derecho de defensa se haya convertido en un reconocimiento de culpabilidad

De su lado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tampoco ha hablado directamente de "prevaricación" como el titular de Transformación Digital, si bien ha apuntado que "hay determinados hechos que demuestran que se han abierto causas con recortes de periódico", que "ha habido distintas velocidades de atender ciertos procesos judiciales" y sentencias "incomprensibles". "Que cada uno juzgue", ha zanjado.