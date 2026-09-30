El PSOE defiende que Maricarmen "ha hecho un clic" en políticas de vivienda y afea que "nadie espere nada" de PP y Vox

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa- Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este miércoles que el desahucio de Maricarmen "ha hecho un clic" en las políticas de vivienda, lo que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a aprobar dos reales decreto ley que se tienen que votar este viernes en el Congreso de los Diputados.

"Maricarmen ha hecho un clic, nos ha cambiado a todos como sociedad, los periodistas me están preguntando a todas horas qué van a hacer Junts, PNV, Podemos, ERC; nadie se está fijando en qué va a hacer el PP y Vox, porque nadie espera nada", ha defendido Mínguez en declaraciones a 'El programa de Ana Rosa', de Telencino, recogidas por Europa Press.

Mínguez ha criticado a diputados del PP como Cayetana Álvarez de Toledo por hablar de Maricarmen como un "meme", así como a las comunidades del PP porque no aplican la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas que limiten los precios, una medida que, ha dicho, sí está dando resultados en Cataluña.

"La Generalitat de Cataluña puede ejercer su derecho de tanteo antes de que una empresa o un fondo buitre pueda comprar todo un inmueble", ha puesto de ejemplo Montse Mínguez.

La portavoz del PSOE también se ha referido a empresas públicas autonómicas como Planifica Madrid, ya que en lugar de dedicar el dinero público a solucionar el problema de la vivienda de los ciudadanos lo que ha hecho es "comprar un ático a la señora Ayuso".

"Se compra un ático a la señora Ayuso con seis millones de euros y no se está comprando edificios que tienen dentro a gente mayor, a gente que no puede pagar el alquiler. Es evidente que son dos políticas totalmente diferentes", ha apostillado.

En este sentido, Mínguez ha apelado a las competencias de todas las administraciones en materia de vivienda, "desde los ayuntamientos que tienen el suelo a las comunidades autónomas que pueden invertir y que pueden regular y favorecer la construcción".