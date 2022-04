El PSOE descarta que el Gobierno vaya a cesar a Dolores Delgado pero defiende su ascenso futuro al Supremo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha descartado que el Gobierno esté pensando en relevar a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, pro en todo caso ha defendido su ascenso a fiscal de Sala del Tribunal Supremo cuando abandone su cargo, como así lo recoge en la enmienda que ha presentado a la Ley Concursal que se tramita en el Congreso.

En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, el portavoz parlamentario de los socialistas, Héctor Gómez, ha subrayado que la polémica enmienda tiene "una perspectiva general" y que, por tanto, "no responde" al caso concreto de Delgado. "Hay que separar los aspectos y el recorrido en el tiempo", ha puntualizado.

Gómez ha querido dejar claro que ni el Gobierno ni el PSOE se están planteando "ningún tipo de relevo" en el Ministerio Público sino que lo que pretenden es "ajustar" lo que entienden que es "necesario" e "idóneo" para el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Esta semana, la ministra de Justicia, Pilar Llop, alegó que el cambio sobre el fiscal lo que busca es reforzar su independencia.

Con todo, el PSOE tiene en estos momentos pocas posibilidades de que esa enmienda salga adelante porque ni Unidas Podemos, su socio en el Gobierno, ni sus habituales aliados parlamentarios comparten este ascenso de los fiscales generales.

Preguntado a este respecto, el dirigente socialista ha respondido que aún es "muy pronto" para valorar futuras escenarios de apoyo a ésa y otras enmiendas y que ya tendrá tiempo de hablar con los grupos y avanzar en esa negociación. En todo caso, ha llamado a pensar "en el gran objetivo general que se persigue con la Ley Concursal".

ESPERA QUE FEIJÓO SE AVENGA A RENOVAR EL CGPJ

Sin salir del ámbito jurídico, también se le ha planteado a Gómez si con el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo será posible renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años con su mandato caducado.

Sobre esta cuestión, el portavoz socialista confía que, con la llegada de Feijóo, el PP pueda ya atender los compromisos que "con carácter de urgencia" debe asumir como principal partido de la oposición, como es la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

"Si no hemos renovado el CGPJ ha sido única y exclusivamente porque Pablo Casado no quiso, y eso nos ha llevado a una anomalía que no se puede prolongar más en el tiempo", ha recalcado Gómez, quien ha llamado a cumplir los mandatos constitucionales y poner fin a esta situación.