PSOE dice que el hermano de Sánchez es "inocente" y que la sentencia es parte de una estrategia de desgaste al Gobierno

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido la inocencia de David Sánchez, el hermano del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, el expresidente del PSOE de Extremadura, tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a ambos a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Y ha insistido en que este caso "forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno".

Torró ha insistido en que tanto Sánchez como Gallardo "son inocentes" y por tanto cuentan "con el apoyo del PSOE". En este sentido, la secretaria de Organización ha denunciado que "cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia".

"La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia. No hay que olvidar que todo este proceso nace de una denuncia de Manos Limpias basada en 'fake news' y que tanto la defensa como la Fiscalía sostuvieron que no existía base penal suficiente y pidieron la absolución", ha apostillado Torró.

El fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz, recogido por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa y le condena a 9 años de inhabilitación para ostentar un cargo o empleo público.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.