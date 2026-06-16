El PSOE espera que Zapatero se defienda de todas las acusaciones y tiene "ganas" de escuchar sus explicaciones al juez

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, espera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se defienda de todas las acusaciones que le afectan, la principal del 'caso Plus Ultra' y la derivada del hallazgo de joyas de alto valor en su caja fuerte y asegura que en el partido tienen "ganas" de oír sus explicaciones ante el juez.

En una entrevista en 'Espejo Público' recogida por Europa Press, Mínguez dice que es normal que pidiera un aplazamiento de su declaración por las joyas para defenderse mejor, aunque finalmente el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no se lo ha concedido y también le interrogará este próximo miércoles 17 de junio por sus joyas y no solo por Plus Ultra como había solicitado.

En cualquier caso, insiste en que en el PSOE "confían" en Zapatero y en la "presunción de inocencia" y quieren escuchar su versión ante los delitos "graves" que se le achacan, desde organización criminal y tráfico de influencias hasta delitos fiscales por no declarar las joyas, tasadas en más de un millón de euros.

"El presidente Zapatero va a hacer una declaración y se va a defender todas las acusaciones y estamos confiados en que dirá la verdad y explicará los procedimientos que ya se han explicado", ha indicado en referencia al rescate de la compañía aérea Plus Ultra, en el punto de mira de la investigación y que la portavoz socialista ha vuelto a reivindicar porque "siguió todo el procedimiento administrativo y legal".

En la misma línea ha insistido en que de momento solo hay "indicios" y no "causas probadas" y por tanto ha pedido dejar trabajar a la Justicia.

"Nosotros respetamos y colaboramos con la Justicia, estamos hablando con el Partido Socialista Obrero Español, no estamos hablando con el Partido Popular, que no respeta los tiempos de la Justicia, que invalida, que destruye discos duros, que cuando entra la UCO por la puerta saltan los papeles por la ventana", ha lanzado a continuación.

DEFIENDE QUE CUSTODIARON MATERIAL DE CERDÁN

Por otro lado, sobre los pagos a Leire Díez desvelados por la Unidad Central Opertativa (UCO) de la Guardia Civil, Mínguez ha responsabilizado al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, pero ha negado que el PSOE tenga una contabilidad paralela.

También ha defendido que el partido guardase en un sótano material que dejó Cerdán en Ferraz y que la UCO se llevó en el último registro que realizó el pasado 27 de mayo. "Se hizo un precinto, se guardó en el sótano y aquí no hubo destrucción de discos duros, ni hubo destrucción de papeles", ha reivindicado.

Finalmente ha justificado que, como parte de las medidas internas aplicadas por el PSOE desde la salida de Cerdán hace un año, la Oficina de Cumplimiento Normativo deje de depender de la gerencia. Lo justifica como un proceso de "reinvención interna" y asegura que no "retiran galones" a la gerente Ana María Fuentes, señalada por la UCO por pagar facturas que, según sospechan los investigadores, iban destinadas a pagar a la llamada 'fontanera'.