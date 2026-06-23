El PSOE evita valorar los recursos judiciales de Zapatero y mantiene su confianza "plena" en su palabra

La diputada del PSOE Montse Mínguez y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha declinado este martes pronunciarse sobre los recursos presentados por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso judicial de Plus Ultra, aunque ha aseverado que siguen confiando "plenamente" en su palabra.

El exjefe del Ejecutivo español ha presentado varios escritos en los que sostiene que hay motivos para anular la causa contra él por la forma de analizar dos dispositivos que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, entiende relevantes: un disco duro intervenido a un abogado y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos.

En una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha indicado que el partido respeta aunque no valora esta estrategia judicial porque "cada uno tiene que hacer su defensa en todos sus aspectos", pero sigue creyendo "plenamente" en la palabra de Zapatero y en que "va a demostrar su inocencia en todo".

Preguntado por este mismo asunto en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha respondido que no va entrar a valorar la defensa del expresidente: "Él habrá decidido con su abogado cómo hacerla".