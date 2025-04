El PSOE exige a Feijóo y Mazón que publiquen las llamadas y mensajes del día de la dana

No aclaran si pedirán a la juez que reclame esa información, dado que están personados como acusación popular

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha exigido al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que publiquen los listados de llamadas y los mensajes que intercambiaron el día que se produjo la dana que dejó más de 220 muertos en Valencia.

En una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la calle Ferraz después de la reunión de la Ejecutiva Federal de este lunes, Peña pide conocer al detalle la información con que contaba Feijóo, después de que el líder del PP afirmase que Mazón le mantuvo informado "en tiempo real".

"Es necesario que tras tantos meses de mentiras sepamos de qué tenía conocimiento el señor Feijóo, en qué horas y qué hablaron él y Mazón en tiempo real", ha indicado la portavoz. Sin embargo, no ha aclarado si pedirán a la juez que investiga la causa que reclame esta información.

En ese sentido, piden saber si Feijóo conocía la información por boca de Mazón o si además "participó en alguna decisión o recomendación" al presidente valenciano. "Hay que recordar que estamos hablando de momentos en los que Mazón está desaparecido, por lo que el testimonio de Feijóo, informado en tiempo real, adquiere una relevancia importantísima", ha abundado.

El PSOE insiste, por tanto, en que Feijóo debe aportar esta información "voluntariamente en el juzgado" porque las familias merecen saber "toda la verdad". "Así que, señor Feijóo, todo lo que sepa, todo lo que el señor Mazón le contó en tiempo real, debe revelarlo cuanto antes", ha reiterado.

Peña considera que si Feijóo quiere presentarse de nuevo para ser el próximo presidente del Gobierno, "no puede mantener estos espacios de oscuridad" en una de las mayores tragedias que ha afectado a España.

Además le ha echado en cara que se haya referido a Mazón como un hombre "valiente y coherente" como dijo en una entrevista durante esta Semana Santa, y dice que si lo considera así podrá aportar esos mensaje entre ambos para suscribir su afirmación.

En la misma línea, Peña ha deslizado que el "silencio" de Feijóo se debe a un "pacto" con Mazón. "No queremos ni imaginar que Mazón siga al frente del Partido Popular en Valencia porque sabe lo que hablaron aquella tarde y su silencio es el que paga la lealtad de todo un PP Nacional con la mayor negligencia de nuestra historia reciente", ha indicado.

Para el PSOE sería algo muy "preocupante", --"una especie de omertá para no hacerse daño mutuamente", según ha apuntado-- y le recomienda que cuente la verdad cuanto antes para que no le "estalle en la cara".

NO ACLARA SI LO RECLAMARÁN EN EL JUZGADO

La portavoz socialista no ha aclarado, sin embargo, si el PSOE va a pedir este listado de llamadas de Feijóo dado que está personado como acusación en la causa que investiga las responsabilidades por la gestió de la dana.

Al ser preguntada al respecto, ha contestado que "la pelota está en el tejado del PP" y son Feijóo y Mazón quienes deben mover ficha. Consideran que están "arrinconados" y no enseñan el contenido de sus teléfonos móviles porque Mazón estuvo incomunicado, no estuvo trabajando en el Palau de la Generalitat y acudió a una comida que no era de trabajo, según le ha acusado.