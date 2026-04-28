El PSOE, sobre la infiltración informática en el Senado: "El PP sabe bien lo de dar machetazos a ordenadores"

Archivo - El senador del PSOE, Juan Espadas, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha anunciado que su grupo, al igual que posibles senadores afectados, estudia la manera de presentarse como acusación particular en la causa que investiga la filtración informática en la Cámara Alta, después de que el PP negase con su mayoría absoluta en la Mesa que el Senado hiciese lo propio.

En rueda de prensa en el Senado, Espadas ha acusado a los 'populares' de bloquear la causa por la que fueron despedidos dos trabajadores de la institución y que está ahora en los juzgados, negando a los miembros de la cámara de representación territorial "conocer el traslado de información".

Así, ha reiterado el "absoluto desacuerdo" de su grupo con la actitud del PP, que ha demostrado "cómo entiende la mayoría absoluta", no permitiendo que algunos senadores que posiblemente hayan sido afectados ejerzan su derecho a conocer hasta qué punto se ha accedido a información de sus ordenadores.

Si bien el último informe de la auditoría técnica concluía, según Espadas, que no hubo información relevante comprometida, el portavoz socialista ha reiterado que esas son "conclusiones de los servicios técnicos" y que el primer informe sí contemplaba un acceso fraudulento por parte de los dos acusados a ordenadores de senadores, "varios del PSOE y del PP", ha matizado.

Concretamente, el propio Senado abrió una investigación interna para concluir si hubo más personas implicadas en el acceso fraudulento a material informático de varios senadores, concluyendo que hubo otras dos personas además de los despedidos.

Además, los servicios técnicos de la Cámara Alta determinaron que los trabajadores despedidos accedieron a material informático por una cuestión "personal" relacionada con un proceso de promoción laboral.

Aún así, Espadas ha manifestado el "derecho" de los senadores potencialmente afectados de conocer el estado de las investigaciones y hasta qué punto la información de sus equipos se pudo ver comprometida.

"EL PP SABE LO QUE ES DAR MACHETAZOS A ORDENADORES"

El portavoz socialista en el Senado ha criticado también la renovación de los equipos informáticos "en pleno verano" y ha afirmado que "no era el momento" porque se podían "destruir pruebas" por el camino.

Así, ha expresado que "El PP sabe muy bien lo que es dar machetazos a ordenadores", en referencia a la causa que se está juzgando en la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocido como 'caso Kithcen'.

"No digo que eso es lo que se esté haciendo aquí, cuidado", ha matizado el socialista, pero sí ha apuntado hacia una presunta ocultación de información por parte del Partido Popular.

Por ello, ha sostenido, "no queda otra" que usar su "derecho como grupo parlamentario" o por parte de "algunos de esos senadores" que "no han podido tener certezas de qué tipo de acceso hubo finalmente a su información, o a su equipo informático, que pudieran individualmente solicitar su personalidad".

"A los senadores y senadoras que aparecieron como accesos indebidos a su tipo de informática sí les interesa saber exactamente qué tipo de material, documentos de archivo pudieron consultar, y creo que es su derecho", ha concluido.