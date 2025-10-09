El PSOE justifica los pagos en metálico a sus cargos y emplaza al Senado a detallar cuántos cobran así las dietas

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz.- EUGENIA MORAGO/PSOE - Archivo

La portavoz de la Ejecutiva reitera que se trata de una práctica legal y que todos los gastos del partido están "cuadrados al céntimo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha vuelto a defender este jueves los pagos en metálico a sus dirigentes, después del informe de la UCO que destapó sobres de dinero para el exministro José Luis Abalos, y ha anunciado que emplazará al Senado a detallar cuantos de sus miembros han cobrado en efectivo los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales.

En concreto, el Grupo Socialista registrará una petición de información en la Cámara Alta para que detallen cuántos senadores perciben en efectivo el importe de los gastos sufragados en viajes de delegaciones internacionales.

En rueda de prensa, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha justificado esta solicitud para demostrar la legalidad de los pagos en metálico y para que "se le quiten los fantasmas al PP", un partido que, a su juicio, "ve un sobre y ve corrupción". "Y es que, claro, cada uno interpreta, supongo, según su propia experiencia", ha apostillado.

La portavoz socialista ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar "atrapado en el insulto" y "en sus propias contradicciones" y de poner "todo su empeño" en hacer política "con esa batalla judicial, mediática e incluso parlamentaria", y lo ha hecho para advertirle de que "pinchan en hueso".

NO TIENE POR QUÉ DEJARSE DE HACER ALGO QUE ES "LEGAL"

El PSOE es una organización "limpia, honesta y transparente" en la que "no hay financiación ilegal, ni hay sobresueldos", ha defendido Mínguez, reiterando que pagar en efectivo a sus cargos "no es ni ilegal, ni irregular, ni excepcional" y que, de hecho, no tiene por qué dejarse de hacer.

Se trata, según ha precisado, de "un criterio de caja, un criterio contable, que lo utilizan las empresas, las organizaciones y las instituciones, también el Senado". El Congreso, en cambio, paga vía transferencia una vez tiene en su poder los tickets correspondientes de las dietas.

"Aquí lo que hay son gastos justificados y cuadrados al céntimo", ha abundado la dirigente socialista, que ha destacado que incluso se han podido ver fotografías de sobres del PSOE en los que se ven monedas porque "no hay destrucción de pruebas" sino "colaboración" con la Justicia y la Guardia Civil, al contrario, ha denunciado, de lo que ocurría en el PP.

EL PP DESTRUÍA PRUEBAS "A MARTILLAZOS"

"Mientras entraba la Unidad Central Operativo (UCO) por la puerta, estaban en los pisos de arriba destruyendo pruebas a martillazos", ha puesto de relieve Mínguez, recordando que donde tenían financiación "irregular", y además confirmado en una sentencia judicial, era "Génova 13", no Ferraz.

En este punto, y teniendo en cuenta que "el único partido político de Europa condenado por corrupción" es el que ahora dirige Feijóo, Mínguez ha pedido al PP que "dejen en paz" a los trabajadores del PSOE y que no les metan en la bronca política: "Si quieren enredarse con el fango, aquí nos tienen. Damos la cara, somos limpios, transparentes y estamos muy tranquilos. Pero dejen de chantajearnos", ha exhortado la portavoz de la Ejecutiva socialista.