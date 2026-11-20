El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), en el 'cara a cara' de este jueves - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha justificado este viernes el tono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 'cara a cara' de este jueves con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha alegado que los españoles están "hartos de crispación" y del "ruido permanente".

"Los españoles están hartos de la crispación, están hartos del ruido permanente, de las mentiras, de los bulos. Ayer vimos como el 80% de lo que dijo Feijóo era mentira. La gente está harta de esto", ha defendido Torró, en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Así, desde el PSOE han defendido que con su tono el presidente del Gobierno contribuyó "a la moderación", a la "buena política", a la "paciencia" y a la "argumentación" demostrando que el modelo socialista es el de los "avances", la "consolidación de derechos y de oportunidades" y la "protección de los servicios públicos" frente al "ruido permanente" que acostumbra el PP.

En este sentido, la dirigente socialista ha reprochado al líder de la oposición que empleara "la mentira, el bulo y la crispación" en el 'cara a cara', algo que en su opinión "nunca puede ganar" y le inválida para ser presidente del Gobierno. Asimismo, ha acusado a Feijóo de interrumpir "permanentemente" a Sánchez y emplear la "mala educación".

"El que quiere liderar este país no puede utilizar el odio como manera de tratar al adversario y la mentira y el insulto como argumento, que es lo que hizo el señor Feijóo", ha espetado Torró.

NIEGA ESTRATEGIA PARA CAPTAR VOTOS DE ELECTORES MODERADOS

Así las cosas, la socialista ha negado que se el tono de Sánchez se trate de una "estrategia" para captar votos de electores moderados, sino de "una manera de entender la buena política".

La secretaria de Organización del PSOE ha expuesto que su plan es "captar todo el voto posible" y conseguir "176 escaños progresistas" que permitan "seguir avanzando al país". En este sentido, Torró ha augurado "una movilización histórica" en las elecciones y una "remontada épica del Partido Socialista".

Del mismo modo, la mandataria del PSOE ha defendido que es en un mitin donde se pueden escuchar "otro tipo de intervenciones", mientras que en un debate se deben "confrontar proyectos". En este sentido, Torró ha defendido que "es importante" saber elegir "los momentos y el tono" remarcando que en un debate se espera que se confronten los distintos modelos que proponen las formaciones.

Preguntada por la opinión de miembros del PSOE que no reconocieron al presidente en el 'cara a cara', Torró ha expresado que "el perro está más fuerte que nunca", pero "sabiendo elegir en cada uno de los momentos"

"Ayer en el debate era el momento de confrontar también no sólo dos modelos de país que, como le decía, uno es avanzar y el otro es la involución, sino también se quería demostrar que la buena política es lo que tiene que imperar en este país", ha expuesto.