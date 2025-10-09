El PSOE no comenta las instrucciones de la Audiencia al juez Peinado y reitera que la verdad se abrirá paso

Archivo - Fachada de los juzgados de Plaza de Castilla. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha evitado comentar las instrucciones que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado este jueves al juez Juan Carlos Peinado relativas a la investigación a Begoña Gómez, y se ha limitado a reiterar su convicción de que la "verdad" acabará saliendo.

"La verdad saldrá. Todo estamos viendo lo que está pasando alrededor de este no caso o del caso del juez Peinado", ha respondido, al ser interrogada sobre esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede federal del PSOE.

En un auto conocido este jueves, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido la decisión de Peinado de abrir una pieza separada para investigar a la esposa del presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación relativo a la contratación y las actividades de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, si bien le permite seguir investigando ese posible delito, pero dentro de la pieza principal.