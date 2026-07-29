El PSOE-M pedirá a Ayuso el expediente de compra del ático en Chamberí porque "no tiene justificación"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha anunciado este miércoles que pedirán a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso el expediente de compra del ático en Chamberí porque a su juicio, la adquisición "no tiene justificación".

"No sé cómo se justifica un expediente así. Es muy de difícil justificar.(...) Si la señora Ayuso quiere tener una residencia oficial, lo tiene que decir públicamente y aprobarlo con transparencia", ha expresado el ministro en una rueda de prensa en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid).

Asimismo, ha declarado que Ayuso "no puede seguir comprando residencias de verano, residencias de invierno, chalets en Rascafría y áticos en Chamberí, con dinero de todos los madrileños". "Lamentablemente la han vuelto a pillar. Le pasó en Rascafría y le ha pasado en Chamberí", ha esgrimido López.

Por su parte, Ayuso ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada y quiero que quede claro", ha expresado la presidenta en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.