El PSOE percibe que hay un calendario judicial para que el Gobierno "caiga antes del verano"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede federal del PSOE, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha denunciado este sábado un calendario judicial acelerado en causas que afectan a su partido con el objetivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez "caiga antes del verano".

Por otro lado, ante la sentencia del juicio al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, que se espera para la próxima semana, dice que no puede responder por una persona que no es militante "desde hace dos años y medio".

Mínguez ha reprochado las "prisas" con las que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mientras que en otros casos que perjudican al PP las acciones judiciales son más lentas.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, la dirigente socialista sigue mostrando confianza en el expresidente y hace hincapié en que hasta el momento solo hay investigaciones policiales en su contra, pero no una sentencia judicial que le señale como culpable.

LAS SOSPECHAS DE LA UCO DEBEN PROBARSE

"En este país estamos acostumbrados últimamente a que todo lo que se escribe en un informe de la UCO ya se da por hecho que es veraz", se ha quejado la portavoz, que pide respetar la presunción de inocencia de Zapatero.

No obstante admite que "hay explicaciones que se tienen que dar" por su parte, y espera que pueda defenderse en la declaración ante el juez, que en principio se había fijado para el 2 de junio y posteriormente fue aplazada a la semana que viene, para el miércoles 17 y jueves 18.

"Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano", ha lanzado Mínguez ante una semana en la que además de Zapatero, volverá a declarar ante el juez la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; se espera la sentencia del juicio a Ábalos y también la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado, donde tendrá que explicar las reuniones que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez, la llamada 'fontanera' del PSOE.

NARBONA ESTÁ "TRANQUILA"

"Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud con temas judiciales que afectan a la derecha", denuncia, mencionando el caso del exministro del PP Cristóbal Montoro "que está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar".

Por el contrario, lamenta, a Zapatero le imputaron un día y en apenas una semana ya tenía que estar declarando, aunque él pidió más tiempo "para poder defenderse", justifica la portavoz socialista que confía en que pueda despejar las sospechas. "Escucharemos porque seguramente todo tendrá su explicación", apunta.

La portavoz del PSOE ha vuelto a defender a la presidenta del partido, Cristina Narbona, que ha sido llamada a declarar como testigo por el juez Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional por unos mensajes que intercambió con la exmilitante.

Así las cosas, asegura que Narbona "está tranquila" porque ha reconocido que la conocía, pero eso no significa, dice, que sea "culpable". "En este país existe el derecho de reunión", se queja, dando por hecho que podrá aclarar lo que le pregunte el juez "con total normalidad".

SIGUEN ANALIZANDO SI SE QUERELLAN CONTRA DÍEZ

También ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien a su juicio ha dado explicaciones y por tanto mantiene la "confianza en ella". Según recoge la UCO en un informe incorporado al sumario del 'caso Leire Díez, la exmilitante mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

Mínguez ha reiterado que el PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez como le están pidiendo algunas voces dentro del partido, aunque siguen estudiando el caso y "viendo la documentación" para "después tomar una decisión".

"En ningún momento se ha descartado y en ningún momento se ha dicho que se iba a hacer de manera inmediata. Son temas judiciales en que se tiene que mirar mucha documentación y por lo tanto se está valorando", ha apuntado, recalcando que "jamás" vio a Díez en Ferraz y ni siquiera tiene su número de teléfono.

SE DESVINCULA DE ÁBALOS

Sobre los posibles efectos negativos al PSOE de una sentencia condenatoria a Ábalos, Mínguez insiste en que "hace mucho tiempo" que no está en las filas del partido.

"Ábalos se ha defendido de lo que se le está acusando y a partir de aquí que espere su sentencia, pero el PSOE no va a responder sobre una persona que no forma parte del partido", ha recalcado.

Además defiende que Sánchez ya ha dado explicaciones por este asunto, pidió perdón a los españoles y a los militantes y apartó tanto a Ábalos como a su sucesor, Santos Cerdán, de cargos de responsabilidad.