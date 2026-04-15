El PSOE pide que el Congreso aplique una sanción "contundente" al diputado de Vox que se encaró con la Presidencia

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (c), a su llegada a una rueda de prensa, en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha instado a la Mesa del Congreso a aplicar una sanción "contundente" al diputado de Vox José María Sánchez García que este martes se encaró con una letrada y con la Presidencia de la Cámara que en ese momento ejercía el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En los pasillos del Congreso, López ha denunciado que el incidente ocurrido en el Pleno del Congreso de este martes, que acabó con la expulsión del hemiciclo de Sánchez García, sólo ha pasado "dos veces" en la historia reciente: "una con Tejero y otra con este diputado de Vox".

"Es muy grave. Esto no se puede consentir y tiene que tener consecuencias", ha apuntado el dirigente socialista, quien confía en que la Mesa del Congreso adopte las decisiones que correspondan para poner freno a "la escalada verbal" que se da "un miércoles tras otro". "Que se aplique el Reglamento y que la sanción sea contundente", ha insistido.

Sánchez García, que ejerce como portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, fue expulsado del Pleno tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con Gómez de Celis.

El diputado protestó desde su escaño durante el debate de una iniciativa del PSOE sobre la quema de libros durante el franquismo después de que, según su relato, el diputado de ERC Jordi Salvador le insultara gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal".

VOX DICE QUE QUIEN SE EQUIVOCÓ FUE GÓMEZ DE CELIS

Sobre esta cuestión se le ha preguntado a la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien considera que quien este martes se equivocó fue la Presidencia de la Cámara "no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara". "Eso es lo que tiene que hacer el presidente", ha zanjado.

Este incidente también ha llevado a los periodistas a interrogar al diputado de ERC señalado por Sánchez García si se arrepentía de algo, si bien Jordi Salvador, que ha tratado de evitar a los periodistas, ha respondido con un escueto "no".