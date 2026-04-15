El Gobierno exige al PP que condene la bronca del diputado de Vox en el Congreso: "No pueden seguir de perfil"

Archivo - El diputado de Vox, José María Sánchez García, durante un pleno en el Congreso- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera que el episodio protagonizado este martes por un diputado de Vox que se encaró con la una letrada de la Mesa del Congreso y con la Presidencia, lo que motivó su expulsión del hemiciclo, muestra "imágenes que dañan la convivencia" y que "avergüenzan" a los ciudadanos, y ha emplazado al PP a condenarlo porque no cabe "ponerse de perfil".

En los pasillos del Congreso, la ministra socialista ha censurado la actitud del diputado José María Sánchez García subrayando que "el respeto y la convivencia deben estar por encima de todo" y cree que, con estos comportamientos, los de Abascal demuestran "el poco respeto que tienen a las instituciones".

Pero también se ha dirigido al PP, que en estos días negocia acuerdos autonómicos con Vox: "¿Dónde está el Partido Popular? Que haga una oposición a la altura de lo que necesita este país", ha remachado.

SIEMPRE SE PONEN DE PERFIL

A su juicio, "el PP siempre se pone de perfil" y ahora "no es momento" para eso. "No es momento de abstenerse y de ponerse de perfil", sostiene, poniendo como ejemplo el último decreto ley de ayudas por la guerra de Irán.

También Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, se ha referido al incidente subrayando que fue "una absoluta anomalía" que no tiene más precedentes que la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, cuando fue el teniente coronel Antonio Tejero se encaramó a la tribuna de presidencia. "Lo que ayer (por el martes) ocurrió es lo mismo: un representante público, que está aquí porque fue votado en las urnas, sube al estrado a increpar a la máxima autoridad del Congreso de los Diputados --ha explicado--. Es inaceptable. Fascismo puro".

A su juicio, José María Sánchez García debería ser expulsado de Vox, pero "esta organización, que está aquí porque la han votado, es reminiscente también de la dictadura, del fascismo, de Franco y de posiciones absolutamente totalitarias".

Torres también ha apuntado al PP, recordando que los 'populares' han contado con presidentes en la Cámara Baja. "El Partido Popular no puede quedarse al margen de esto, tiene que manifestarse con contundencia", ha enfatizado en los pasillos del Congreso.

UNOS EJERCEN DE ULTRAS Y OTROS LOS APOYAN

Igualmente, La titular de Sanidad, Mónica García, de Sumar, ha denunciado lo que ha tachado de "violencia institucional de los ultras" de nuestro país, apoyada, a su juicio, por el PP, que no lo condena. "Bueno, lo normal en el país en el que vivimos, en el que los ultras ejercen de ultras y los que apoyan a los ultras les siguen apoyando" --ha comentado--. Claramente van de la mano".

Por último, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha calificado de "inédito" lo ocurrido en la sesión plenaria del martes y considera que lo que Sánchez García fue una "actitud violenta". Eso sí, cree que "su nerviosismo, su falta absoluta de saber estar, no lo puede pagar la ciudadanía, no lo puede pagar la Cámara".

EL PP: "NO VAMOS A VALORAR LAS PERFORMANCES DE OTROS GRUPOS"

Desde el PP han evitado valorar el incidente del diputado de Vox en la sesión plenaria de este martes, a pesar de las preguntas de los periodistas a varios de sus portavoces. Solo el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, ha admitido ante los medios que no era un comportamiento "muy adecuado".

"No vamos a valorar las performances que hagan otros grupos", han señalado fuentes de la dirección del PP, si bien han reconocido que fue "gravísimo" lo ocurrido y que no es algo que haría un parlamentario del Grupo Popular.

En 'Génova' han señalado que su prioridad comunicativa no pasa por valorar una "performance" de otro partido. De hecho, han añadido que les parece "más grave" que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, esté "atacando a los jueces" y esté dispuesto a "seguir haciéndolo", han indicado las mismas fuentes.